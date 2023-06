James Cameron: “Il disastro del Titan è una tragedia simile a quella del Titanic” Il regista del film campione d’incassi del 1997 dice la sua a proposito della tragedia del Titan: “La somiglianza con i fatti del Titanic mi ha impressionato”. Un parallelo calzante perché anche in questo caso gli avvertimenti sono rimasti inascoltati.

James Cameron, regista di Avatar ma soprattutto di Titanic, film campione d'incassi del 1997, ha detto la sua riguardò alla tragedia del Titan: "Mi colpisce la somiglianza con il disastro del Titanic". Intervenuto alla Abc, il regista ha dichiarato: "In quella vicenda, il capitano fu avvertito più volte della presenza di ghiaccio davanti alla sua nave, eppure si lanciò a tutta velocità in una notte senza luna, causando la morte di tante persone". Nel 2012, proprio James Cameron, si immerse in solitaria nella parte più profonda di un oceano attraverso un sottomarino da lui stesso progettato: "Il rischio di implosione per pressione è il primo che i progettisti e gli ingegneri considerano".

"Il Titan come il Titanic"

James Cameron parla per esperienza diretta. Lui non è solo il regista del kolossal che ha lanciato le carriere di Kate Winslet e di Leonardo DiCaprio, ma è soprattutto un grande appassionato di immersioni e spedizioni sottomarine. Oltre al film dedicato alla tragedia del transatlantico del 1912, James Cameron ha diretto i documentari sulla tragedia del Bismark e un altro sempre sul Titanic. Per questo motivo, James Cameron ha potuto dichiarare che le spedizioni del sommergibile Titan sono da sempre oggetto di preoccupazione tra i massimi esperti. È per questo motivo che il parallelo tra le due tragedie è calzante:

Anche in questo caso gli avvertimenti sono rimasti inascoltati. Il fatto poi che la tragedia si sia verificata nello stesso posto, nello stesso identico posto, se pensiamo a tutte le immersioni che si fanno in tutto il mondo, allora ritengo che la cosa sia altrettanto singolare e stupefacente.

James Cameron conosceva uno dei passeggeri

Il regista di Titanic e di Avatar conosceva personalmente uno dei passeggeri del Titan, ovvero Paul-Henri Nargeolet, un esploratore oeceanico. Racconta James Cameron: "Parliamo di una comunità molto piccola. PH (Paul-Henri, ndr) lo conoscevo da 25 anni. Il fatto che sia morto tragicamente in questo modo per me è quasi impossibile da elaborare".