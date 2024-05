video suggerito

J-Ax: "Non ho rispetto per chi continua con la vita spericolata dopo avere avuto un figlio" L'intervento di J-Ax, diventato padre per la prima volta nel 2017: "Non ho rispetto per chi continua con la vita spericolata dopo avere messo al mondo un bambino".

A cura di Stefania Rocco

J-Ax si espone a proposito dello stile di vita che un artista decide di abbracciare dopo essersi fatto carico della responsabilità di diventare genitore. Il rapper, intervistato a Radio Deejay, si è detto lontano da chi sceglie di non tirare il freno, accettando di modificare attitudini e desideri di fronte alla necessità di garantire la sicurezza dei propri figli. “Io sono per la vita spericolata di un artista finché l’artista è da solo e non mette in mezzo altre persone. Io dal momento che ho messo in mezzo alla mia vita altre persone, anche Jad, poi una famiglia, un partner e soprattutto un figlio – non ho rispetto per chi continua con la vita spericolata dopo aver messo al mondo un bambino”, ha dichiarato Alessandro Aleotti, vero nome di J-Ax.

J-Ax: “Se sei padre, non mi interessa se hai la depressione”

“Non ho scusanti, non mi interessa se sei una persona incompleta o se hai la depressione. Quando è il momento di assumersi le responsabilità da uomo e da padre, se non lo fai io non ti rispetto”, ha proseguito J-Ax, senza però fare riferimenti specifici, né rendere noto l’eventuale destinatario della sua puntualizzazione.

J-Ax padre del piccolo Nicolas, nato nel 2017

J-Ax si riferisce alla sua esperienza di padre. Nel 2017, infatti, il rapper è diventato genitore del piccolo Nicolas, nato dal legame con la moglie Eliana Cocker. Il rapper ha raccontato la storia della nascita del figlio nella canzone “Tutto tua madre”, rivelando per la prima volta le difficoltà attraversate per poter stringere tra le braccia suo figlio. “Una bella favola che ho ritenuto doveroso raccontare. Il pezzo però non l’ho davvero scritto io: lo ha scritto la vita per me. Io l’ho solo ricopiato (…) È tutto lì dentro, la vicenda, gli stati d' animo. Non voglio lucrarci sopra o giocarmi la figura di family man”, aveva raccontato l’artista subito dopo la pubblicazione della canzone.