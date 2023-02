Chi è Elaina Coker, moglie di J-Ax e madre di suo figlio Nicolas Elaina Coker è la moglie di J-Ax e madre di Nicolas, il figlio che hanno avuto insieme nel 2017. Modella di origine americane, era arrivata in Italia per fare carriera nel mondo della moda. I due sono convolati a nozze in gran segreto nel 2007 e, dieci anni dopo, hanno allargato la famiglia.

A cura di Stefania Rocco

Elaina Coker è la moglie di J-Ax. Modella americana arrivata in Italia per costruire una carriera sulle passerelle, ha subito incontrato il rapper, che le ha cambiato la vita. I due sono convolati a nozze nel 2007 e dieci anni dopo, nel 2017, è nato il figlio Nicolas. Il tutto in gran segreto, lontano il più possibile dai paparazzi.

Chi è Elaina Coker, moglie di J-Ax ed ex modella americana

Elaina Coker e J–Ax

Ma chi è Elaina Coker e che cosa faceva prima di diventare “la moglie di J-Ax”? Di lei non si sa moltissimo, se non che è una modella americana arrivata in Italia dalla Florida per sfondare nel mondo della moda e diventare una top model internazionale. Bruna, alta e bellissima, incontrò J-Ax a pochi mesi dal momento in cui lasciò gli Stati Uniti. Da quel primo incontro – parliamo di più di 10 anni fa – fa poca vita mondana e non si concede volentieri le luci della ribalta. Lo fa anche nel rispetto dei desideri del suo compagno, che non ha mai visto di buon occhio la sovraesposizione sotto il profilo privato. Difficile infatti apprendere notizie su di lei attraverso i social network.

Il matrimonio tra J-Ax ed Elaina Coker

Anche la cerimonia che la unì in matrimonio con J-Ax fu caratterizzata dalla stessa segretezza. I due si sono sposati nel 2007 ma non sono disponibili in rete foto che possano provare l’evento. Pochissime sono inoltre gli scatti di coppia che J-Ax condivide sui social. Il rapper non ama esibire il suo stile di vita e fa il possibile affinché sbirciare nella sua vita privata non risulti una impresa facile. Il primo figlio, Nicolas, è arrivato nove anni dopo il sì. Si tratta di una decisione voluta da entrambi, come ha motivato lo stesso J-Ax in una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair:

Io e mia moglie siamo due sopravvissuti ad uno stile di vita estremo e specialmente io, prima di avere un figlio, devo avere una stabilità psicologica tale da riuscire a mollare J-Ax e la sua vita.

J–Ax e Elaina Coker

La gravidanza e la gioia per la nascita del figlio Nicolas Aleotti

J-Ax ha sempre cercato di mantenere privata la sua sfera sentimentale e anche tuto quello che ha riguardato la gravidanza della moglie. A poche settimane dal momento in cui Eliana scoprì di esser incinta, nel 2017, la coppia fu inseguita dai paparazzi durante una passeggiata in strada e così il rapper decise di rendere nota la notizia prima dei gossip che sarebbe usciti a breve. Per farlo scelse un post pubblico su Instagram. Come ci si sarebbe aspettati, anche la notizia della nascita di Nicolas rimase lontana dalla stampa per i primi giorni. Poi i neo genitori vennero traditi da alcune foto pubblicate su Vanity Fair. Al figlio, J-Ax ha dedicato la canzone Tutto tua madre, in cui ripercorre le difficoltà incontrata nell'avere un figlio, mettendosi a nudo tra aborto, finzioni, e la gioia della nascita.