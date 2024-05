video suggerito

Jasmine Carrisi: “Ho presentato a papà Al Bano un solo fidanzato, gli piaceva. Vorrei diventare mamma” Ospiti di Verissimo, Albano e la figlia Jasmine Carrisi hanno parlato del loro stretto rapporto. La 22enne, poi, ha rivelato di voler diventare presto mamma, davanti alla reazione sorpresa del padre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Al Bano e Jasmine Carrisi sono stati ospiti di Verissimo nella puntata del 12 maggio. Padre e figlia si sono raccontati nel salotto di Silvia Toffanin, parlando del loro stretto rapporto e delle esperienze vissute insieme.

Il rapporto tra Jasmine Carrisi e il padre Al Bano

"Sono diventato suo padre a 58 anni, è arrivata la primavera grazie a lei", ha raccontato Al Bano a proposito di Jasmine Carrisi, sua quinta figlia, prima avuta con Loredana Lecciso. "È un papà complice. Ricordo viaggi, concerti, mi ha permesso di allargare gli orizzonti. Ho avuto una infanzia bellissima. Non è troppo coccolone, il giusto", ha raccontato la 22enne.

Il cantante di Cellino San Marco ha sempre provato a proteggere i figli dai riflettori, per evitare di farli finire al centro di gossip e dell'attenzione dei media. "Man mano che crescevano mi preoccupavo che non fossero indicati come ‘figli di'. I primi quattro li ho mandati a studiare alla scuola americana, dove nessuno sapeva chi fossero. Gli altri due sono riusciti a proteggerli e anche a insegnargli come proteggersi, è importante", ha spiegato.

Jasmine Carrisi, l'amore e il desiderio di maternità

Jasmine ha raccontato a Silvia Toffanin di aver presentato al padre Al Bano solo un fidanzato, ad oggi ex. "Era un bravissimo ragazzo, ho conosciuto anche i genitori, una bella famiglia. Non sono riuscito a capire il perché della divisione, dovevo adottarlo", ha commentato il cantante di Cellino San Marco. La figlia, allora, ha spiegato i motivi per cui si sono lasciati: "Non ero pronta, avevo bisogno dei miei spazi, di creare la mia personalità da sola".

Ad oggi però, quasi 23enne, si sente pronta a trovare la persona giusta e anche ad avere un figlio: "Sento il desiderio di diventare mamma anche se è presto. Mi piacerebbe diventarlo non troppo tardi". "Dovresti prima laurearti, poi portare avanti la tua carriera e, quando sarai tranquilla, fare quello che ti pare", ha commentato Al Bano. Jasmine gli ha dato ragione: "Prima metterò davanti musica e studio".