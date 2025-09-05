Ivan Gonzalez di Uomini e Donne sbarca all’Isola dei Famosi spagnola: “Ci vediamo al mio ritorno”

Nel 2018 partecipò a Uomini e Donne, ma adesso l’ex tronista Ivan Gonzalez è pronto a una nuova avventura televisiva. Le parole a corredo del post su Instagram: “Anni fa mi sono lanciato in questa avventura con una promessa: dare il massimo. Oggi torno a mantenere quella promessa”.

Nel 2018 partecipò a Uomini e Donne come tronista, ma adesso Ivan Gonzalez è pronto a una nuova avventura televisiva fuori dall'Italia nella nuova edizione di Supervivientes, l'equivalente spagnolo de L'Isola dei Famosi. Le parola a corredo del post-annuncio su Instagram: "Anni fa mi sono lanciato in questa avventura con una promessa: dare il massimo. Oggi torno a mantenere quella promessa".

Le parole di Ivan Gonzalez

L'ex tronista, adesso legato alla modella e influencer Teresa Bass, è tornato in Spagna e ha annunciato con un post pubblicato su Instagram che farà parte del cast del reality: "Grazie di cuore alla squadra che mi ha offerto ancora una volta questa esperienza unica e a tutti coloro che mi supportano dal mio primo salto in elicottero. Torno con più forza, più voglia e con la stessa promessa: lottare fino alla fine, portare la verità come vessillo, dare il meglio di me e dimostrare che niente e nessuno mi fermerà. Voglio che la mia famiglia, i miei amici e tutti voi siate orgogliosi di me". Poi, il saluto finale: "Ci vediamo al mio ritorno, che spero sia tra molto tempo! Vi voglio bene".

Il suo percorso a Uomini e Donne

Ivan Gonzalez partecipò a Uomini e Donne nel 2018, dopo l’esperienza a Temptation Island Vip, dove si era fatto notare come tentatore di Valeria Marini. In studio conquistò l'attenzione dei spettatori raccontando la sua difficile infanzia, ma non mancarono polemiche legate ai suoi trascorsi televisivi in Spagna. Se Tina Cipollari infatti lo sostenne apprezzandone la gentilezza e l'educazione, Gianni Sperti spesso lo mise in discussione, accusandolo di fingere una parte. Il suo trono si giocò soprattutto tra due corteggiatrici: Natalia Paragoni, oggi sposata con Andrea Zelletta, e Sonia Pattarino,. La scelta finale ricade su Sonia, con cui trascorse alcuni mesi di relazione prima della rottura definitiva a settembre 2019.