Iva Zanicchi delusa da Francesca Fialdini: “Mi aspettavo fosse imparziale, ma incalzava Selvaggia” Iva Zanicchi, ospite de La vita in diretta, dichiara di essersi sentiva offesa durante il confronto avvenuto con Selvaggia Lucarelli nella trasmissione di Francesca Fialdini. “Ero accusata da due fronti, mi aspettavo fosse imparziale” dichiara la cantante.

A cura di Ilaria Costabile

Lo scontro tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli consumatosi nella scorsa puntata di Ballando con le stelle, ha scatenato non poco scalpore, dal momento che la cantante si è rivolta alla giornalista utilizzando degli epiteti non propriamente educati. Durante la puntata di "Da noi a ruota libera" con Francesca Fialdini, le due hanno avuto modo di confrontarsi telefonicamente, chiarendo una volta per tutte l'accaduto. Ospite nella puntata de "La vita in diretta", la cantante ha però ribadito come il trattamento adottato dalla conduttrice non le fosse andato particolarmente a genio.

Il dispiacere di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi ha dimostrato di essere un'artista che non le manda a dire e pur riconoscendo i suoi errori, non esita ad esternare il suo dissenso quando sente di aver subito un'ingiustizia o di essere stata trattata diversamente da quanto si aspettasse. Ed è così che, ospite di Alberto Matano, ha manifestato un certo dispiacere per come sia stato gestito il confronto durante la sua partecipazione al programma pomeridiano della domenica:

Ieri è stata una brutta giornata, lo sai che io dico tutto e che non dovrei, mia figlia mi dovrebbe chiudere in un convento. Ieri io sono andata, era un impegno preso da un mese e con sorpresa, ma ci sta, c'era la Lucarelli al telefono, per cui lei ha esternato le sue ragioni, va benissimo, io le ho fatto le mie scuse ancora, ma quando lei sembrava quasi rasserenata, carina, la conduttrice, la rintuzzava e andava avanti e diceva delle cose anche abbastanza pesanti, mi sono sentita umiliata, offesa, perché avevo due che mi accusavano.

Poi, ha aggiunto, riferendosi a Fialdini: "Ma è giusto eh, Francesca non ti accuso, hai fatto il tuo mestiere, io speravo che essendo conduttrice tu potessi essere imparziale".

Le parole di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini, però, ha voluto prendere la palla al balzo e dire la sua in merito al confronto avvenuto in puntata. Dopo aver ringraziato il pubblico che ha seguito assiduamente la puntata, la conduttrice si è poi soffermata sulla questione Zanicchi-Lucarelli, a seguito anche delle rimostranze da parte della cantante e del chiacchiericcio nato attorno alla querelle tra le due:

Quanto al confronto fra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli voglio dire solo una cosa: l'ospitata di Iva era prevista da tempo (diverso tempo) e l'intento era sicuramente quello di mettere in luce la sua storia artistica ma considerando che ormai sembra si possa far passare tutto, abbiamo ritenuto importante dare spazio anche a una lettura sociale più ampia rispetto all'uso improprio delle parole come quella usata nei confronti di Selvaggia a Ballando con le stelle. Fra donne adulte e solide tutto può sistemarsi o ridimensionarsi o forse no… (questo si vedrà già nella prossima puntata) ma non tutti hanno la forza emotiva di farsi scivolare addosso epiteti di quel tipo. Ripeterci che le parole che usiamo persino in un gioco o in uno show si trascinano dietro un certo tipo di cultura dominante ci fa solo bene… magari un giorno arriveremo a inventarne nuove o a usarne altre prive di quel retrogusto patriarcale che è entrato nei nostri modi di dire come se fosse niente.

Selvaggia Lucarelli ringrazia Francesca Fialdini

Infine, anche Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua in merito alla telefonata che c'è stata domenica pomeriggio con Iva Zanicchi. La giornalista ha voluto ringraziare la conduttrice di "Da noi a ruota libera" per essere stata "onesta nell'illustrare i fatti", affrontando una questione che "non è un battibecco, ma l'ennesimo insulto sessista".