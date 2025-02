video suggerito

Irama su Sarah Toscano a Sanremo: "Demoliscono una ragazzina parlando del suo fisico", la risposta della cantante Nella conferenza stampa del 13 febbraio per la terza serata di Sanremo 2025, Sarah Toscano ha risposto alle parole di Irama, che l'aveva difesa dalle critiche serrate nei suoi confronti: "Ha fatto un bel gesto nei miei confronti, certi commenti sono fatti apposta per far star male".

A cura di Sara Leombruno

Nella conferenza stampa che si è tenuta oggi, 13 febbraio, in occasione della terza serata del Festival di Sanremo, Sarah Toscano ha risposto a una domanda in riferimento alle parole di Irama, che ieri l'aveva difesa dalle critiche – secondo lui – troppo serrate nei suoi confronti. Critiche che non hanno a che fare con il talento, ma con l'aspetto fisico, il trucco o i capelli, che rischiano di condizionare soprattuto chi è più giovane. "Lo ringrazio, ha fatto un bel gesto nei miei confronti, alcuni commenti sono fatti solo per far star male", le parole dell'ex vincitrice di Amici.

La risposta di Sarah Toscano alle parole di Irama

"Irama ha fatto riferimento ai commenti sui tuoi vestiti, sui capelli, sul fisico, volevo sapere se tu avessi percepito in modo negativo i giudizi nei tuoi confronti", ha detto un giornalista a Sarah Toscano nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi, 13 febbraio, all'Ariston. In risposta, la cantante ha precisato di non aver letto troppi commenti sulle sue esibizioni: "Ho preferito tenermi alla larga dai social per evitare di farmi condizionare", ha spiegato. Per poi aggiungere: "Condivido il discorso che ha fatto perché ritengo che a volte ci siano commenti che non portino a niente di concreto, che siano fatti proprio per far star male le persone, quindi condivido e lo ringrazio perché ha fatto un gesto bellissimo nei miei confronti".

Cosa aveva detto Irama su Sarah Toscano

Durante un incontro con la stampa per parlare del Festival di Sanremo, dove è in gara anche lui con il brano Lentamente, Irama si era lanciato in una difesa di Sarah Toscano, ex vincitrice di Amici e più piccola concorrente in gara a Sanremo 2025:

Una ragazza giovanissima, ha 19 anni e alle volte vedo delle critiche che non sono costruttive. Demoliscono una ragazzina andando a parlare dell’aspetto fisico, di capelli…e poi le stesse persone mi parlano di cyberbullismo. Noi artisti, voi giornalisti, siamo noi che dobbiamo dare l’esempio, non possiamo paracularci “no, io sono un artista”, “no, io sono un giornalista”: noi stessi non dovremmo scrivere male di una ragazzina parlando dell’aspetto fisico.