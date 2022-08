Incidente per l’ex di Kourtney Kardashian Scott Disick, l’auto si è ribaltata dopo lo schianto Scott Disick è stato vittima di un incidente con la sua auto, un SUV Lamborghini: lo schianto contro una casella postale in pietra avrebbe fatto ribaltare il veicolo, la foto e le sue condizioni di salute riportate da TMZ.

A cura di Gaia Martino

Scott Disick, ex compagno di Kourtney Kardashian e padre dei suoi tre figli Mason Dash, Penelope Scotland e Reign Aston, è stato vittima di un pericoloso incidente. È il portale TMZ a rendere pubblica la notizia condividendo le immagini che mostrano l'auto dell'imprenditore, il SUV Lamborghini, ribaltata. Era solo in macchina e si trovava a Calabasas, nella contea di Los Angeles: l'incidente si sarebbe verificato a causa dell'elevata velocità del veicolo.

La dinamica dell'incidente e come sta

L'incidente si sarebbe verificato a causa dell'elevata velocità a cui viaggiava il veicolo, Scott Disick si sarebbe scontrato contro una cassetta della posta in pietra sul marciapiede e avrebbe perso il controllo del suo SUV che si è ribaltato, come mostra l'immagine. È stato fortunato, si legge sul sito TMZ: l'imprenditore si sarebbe procurato solo un taglio alla testa ma avrebbe persino rifiutato le cure mediche, "Se l'è cavata con lievi ferite". In auto era solo e l'incidente non ha coinvolto altri mezzi o persone: l'ex compagno di Kourtney Kardashian, stando a quanto fatto sapere dalla polizia al sito americano, non era alterato.

Oggi Scott Disick è fidanzato con Rebecca Donaldson

Scott Disick è stato un volto a lungo chiacchierato in America per via della sua lunga e tormentata storia d'amore con Kourtney Kardashian, con cui condivide tre figli. Dopo la separazione definitiva nel 2015, oggi è impegnato sentimentalmente con Rebecca Donaldson, la modella 27enne con cui si è mostrato pubblicamente per la prima volta alla premiere di The Kardashian a Los Angeles. L'imprenditore americano è uno storico protagonista del reality nonché uno dei volti più amati della famiglia: i siti inglesi hanno raccontato che all'evento i due ex non si sarebbero incontrati.