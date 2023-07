Incidente domestico per Federica Pellegrini, come sta: “Teste rotte e soccorsi a sorpresa, va meglio” Federica Pellegrini tre giorni fa è caduta da una scala e oggi aggiorna i fan sulle sue condizioni: “La piccola emorragia oculare si è riassorbita. L’ultima settimana l’ho trascorsa tra teste rotte e soccorsi a sorpresa”.

A cura di Gaia Martino

Federica Pellegrini tre giorni fa ha rotto il silenzio social per comunicare ai fan di essere in convalescenza dopo una brutta caduta. "Scusate la mia assenza ma sabato ho fatto una brutta caduta dalla scala del mio guardaroba. Maledetto cambio armadi. Tutto ok, poteva andare molto peggio" aveva scritto tra i post a corredo di una sua fotografia scattata dal letto. Solo oggi fa sapere di essersi ripresa: "Ultima settimana tra teste rotte e soccorsi a sorpresa". Stando alle sue parole condivise tra le stories si era procurata una piccola emorragia oculare.

Come sta Federica Pellegrini

Ieri scriveva che, dopo aver fatto la visita di controllo, aveva scoperto di essere quasi del tutto guarita: "La piccola emorragia oculare si è riassorbita. Continuo ad essere un po' robotica ma tutto molto meglio" . Poche ore fa Federica Pellegrini ha aggiornato i fan mostrandosi in auto, in partenza, in un post carosello insieme ad altre foto scattate negli ultimi giorni:

Ultima settimana tra teste rotte, soccorsi a sorpresa, amici e cani super dotati. È tempo di partire.

Finalmente una vacanza per la campionessa di nuoto ed ex volto di Pechino Express: dopo l'incidente domestico è tornata in piedi pronta per godersi un nuovi viaggio.

È arrivata seconda a Pechino Express con il marito Matteo Giunta

Federica Pellegrini ha chiuso con il nuoto agonistico e nell'ultima stagione televisiva ha partecipato a Pechino Express con il marito Matteo Giunta. Insieme hanno formato la squadra dei "Novelli Sposi" e si sono classificati secondi dopo Joe Bastianich e Andrea Belfiore, la coppia che ha vinto il gioco. "Vincere la finale sarebbe stato qualcosa in più, ma non toglie nulla a quello che abbiamo fatto. Era importante per noi vivere tutto il programma e non venire eliminati. Eravamo una delle coppie più temute, ed era fondamentale non trovarsi nelle ultime posizioni" è stato il commento dell'allenatore sportivo a Vanity Fair dopo il programma.