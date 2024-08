video suggerito

Imma Polese dopo il video in barca: “Champagne da meno di 20 euro, le ostriche costano meno di un euro l’una” Imma Polese, volto de Il Castello delle Cerimonie, replica dopo le polemiche che l’hanno trovata in seguito al video girato in barca a Ferragosto: “Si tratta di una bottiglia da meno di 20 euro, la barca è di amici e le ostriche costano meno di un euro l’una”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Imma Polese, volto della trasmissione di Real Time “Il Castello delle Cerimonie”, replica alle polemiche che l’hanno investita dopo il video pubblicato su TikTok lo scorso Ferragosto, filmato che la vedeva festeggiare insieme alla sua famiglia a bordo di uno yacht tra champagne, ostriche e pesce crudo. “Si tratta di una bottiglia da meno di 20 euro, la barca è di amici e le ostriche costano meno di un euro l’una”, dichiara la donna a Repubblica. Quindi una precisazione e la decisione di non tornare ancora sull’argomento: “Queste polemiche le lasciamo a chi le fa, non abbiamo dichiarazioni da fare”.

La Sonrisa potrebbe chiudere definitivamente in autunno

Il filmato pubblicato da Polese su TikTok a metà agosto aveva suscitato sconcerto tra i followers alla luce della situazione delicata in cui versa La Sonrisa, l’hotel ristorante che una sentenza di pochi mesi fa ha determinato essere abusivo. Impiegati all’interno del “Castello” che ha fatto da sfondo al popolare format di Real Time circa 150 lavoratori che adesso rischiano di restare senza lavoro. I proprietari, infatti, per il momento stanno versando un canone di locazione al comune di Sant’Antonio Abate – nel cui territorio sorge la struttura – ma in autunno la Sonrisa potrebbe chiudere per sempre per effetto della sentenza che ha concluso una vicenda giudiziaria cominciata nel 2011. Tra le possibilità paventate c’è quella dell’abbattimento dell’intera struttura per abusivismo edilizio.

Il video pubblicato da Imma Polese su TikTok

Proprio il rischio connesso alla possibilità che i lavoratori impiegati nella struttura perdano la propria fonte di sostentamento ha spinto i follower a criticare Polese e il marito per lo sfarzoso sfoggio di qualche giorno fa, avvenuto da una barca ormeggiata proprio di fronte ai Faraglioni di Capri. Critiche nel cui merito Polese ha chiarito di non volere entrare, sostenendo, al contrario, che non esista alcuno sfarzo e che tale pranzo di Ferragosto possa essere realizzato senza spese eccessive.