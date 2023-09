Il TikToker mangia gli spaghetti con le bacchette, il ristoratore interviene: “Non sei in Cina” Poteva essere il video di una cena romantica, ma si è trasformato in un video esilarante diventato virale. Il TikToker di origine coreana afferra gli spaghetti con le bacchette, ma il cameriere lo ferma e lo imbocca con la forchetta dandogli una lezione (non richiesta) di cultura italiana.

A cura di Giulia Turco

Un divertente siparietto è diventato virale su TikTok. È un estratto dalle vacanze italiane di Kai, tiktoker si origine asiatica che immortala una cena a base di spaghetti in un ristorante di Cosenza. Nulla di sorprendente, se non fosse che il ragazzo afferra gli spaghetti con le bacchette, il che sembra infastidire parecchio il ristoratore calabrese, costretto ad intervenire.

Il siparietto al ristorante italiano

Poteva essere il video di una cena romantica coni un sottofondo musicale alla ‘That’s amore’, ma si è trasformato in un video virale ed esilarante. Non è chiaro se il TikToker fosse già provvisto di bacchette di legno (difficile che sia stato il ristorante a fornigliele), fatto sta che quando gli viene servito il piatto di spaghetti al pomodoro davanti, le afferra e avvolge la pasta pronto a gustarsela. Ad interrompere il momento è il cameriere di Cosenza, che si avvicina per dargli una vera e propria lezione di galateo. “No, no. Sei in Italia, non in Cina. In Italia gli spaghetti li mangi in questa maniera”, gli fa sapere. Non solo, l’italiano imbocca persino il ragazzo mostrandogli come si utilizza la forchetta. “Ero così confuso”, ha commentato il TikToker, che tutto sommato per fortuna sul momento sembra averla presa sul ridere.

La reazione e le critiche al video

Non sono mancati tuttavia i commenti da parte di chi non ha apprezzato il gesto del ristoratore. “Ma che modi sono?”, scrive qualcuno. “Dire ‘You are not in China’ è davvero offensivo comunque”. Kai è un tiktoker di origine coreana, che vive negli Stati Uniti, e che sulla sua pagina @hwaniiee conta 1 milione e mezzo di follower da tutto il mondo. I suoi contenuti, quasi tutti per lo più in ambito food, sono esperienze culinarie particolari. Tra i video più apprezzati c’è proprio quello degli spaghetti girato in Italia ad inizio settembre, che ha superato i 6 milioni di visualizzazioni.