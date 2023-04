Il porno attore Max Felicitas fa lezione ai ragazzi del liceo: “Guadagni su Onlyfans? Cifre false” Il porno attore Max Felicitas sale in cattedra al liceo Alfieri di Torni, invitato dagli studenti durante la settimana dell’autogestione. La lezione su sesso, prevenzione e rischi connessi ai video caricati online.

A cura di Stefania Rocco

Sono stati gli studenti del liceo Alfieri di Torino a invitare Max Felicitas, celebre porno attore, a salire in cattedra durante la settimana di autogestione. Edoardo Barbares, vero nome del famoso volto del mondo dei contenuti hard, ha tenuto una lezione che ha toccato i temi più disparati: dai tabù alla prevenzione del rischio per le malattie sessualmente trasmissibili, fino alla pericolosità dei video sexy condivisi online.

Max Felicitas agli studenti: “Mai riprendersi durante i rapporti sessuali”

“Si tratta di un percorso che ho deciso di intraprendere insieme al mio avvocato. Lui ha un'associazione che si occupa di stalking e bullismo. Siamo già stati in tre licei”, ha raccontato l’attore 31enne spiegando le ragioni di questa iniziativa che lo vede a contatto con gli studenti, “I ragazzi erano super entusiasti. Il segreto è cercare di porsi al loro livello, mi sento uno di loro. Ho spiegato che durante i rapporti sessuali non è il caso di riprendersi. Bisogna spegnere il telefono e godersi il momento”.

I guadagni su OnlyFans: “Quelle cifre sono false”

Nella sua lezione, Felicitas si è soffermato sull’importanza di fare prevenzione, soprattutto in relazione alle malattie sessualmente trasmissibili: “Ho detto loro che in ogni città italiana c'è un centro Mst, dove in anonimato e gratuitamente si possono effettuare i vari test sulle malattie: è molto importante controllarsi e fare prevenzione”. Spazio anche a OnlyFans, social utilizzato anche per condividere contenuti sessualmente espliciti a fronte del pagamento di un abbonamento. “Essendo in questo settore e conoscendo i miei colleghi posso affermare che le cifre che si sentono sono false. È importante spiegare ai ragazzi che un video messo online poi può diventare dannoso e il gioco non vale la candela”, ha chiarito il pornoattore.