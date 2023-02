Il padre di Blanco: “Mio figlio indagato? Così si rischia che nessuno voglia più andare a Sanremo” Raggiunto da settimanale Di Più, Giuseppe Fabbriconi sfoga la sua delusione per le dimensioni mediatiche raggiunte dal caso di Blanco a Sanremo. Colpevole di aver distrutto la scenografia composta da centinaia di rose rosse, ora il cantante risulta indagato dalla procura di Imperia. “Iniziativa mai vista prima”.

A cura di Giulia Turco

Blanco risulta indagato per danneggiamento alle scenografia di rose allestita per la sua esibizione sul palco di Sanremo 2023. Stando agli atti della Procura di Imperia, il cantante rischia fino a cinque anni di reclusione per i danni causati, ma sono in tanti pronti a schierarsi dalla parte del giovane Riccardo Fabbriconi, nonostante abbiano riconosciuto l’illegittimità del suo gesto. Prima fra tutti la sua famiglia che, raffreddata la polemica, è tornata a parlare di quanto avvenuto al Festival.

Il padre di Blanco spera che non si arrivi a processo

“Purtroppo, quella che è stata portata avanti nei confronti di mio figlio è un’iniziativa mai intrapresa prima e destinata a creare un precedente”, spiega Giovanni Fabbriconi, il padre di Blanco, intervistato dal settimanale Di Più. “Si rischia che al Festival di Sanremo non ci voglia andare proprio più nessuno”, aggiunge Fabbriconi dispiaciuto per le dimensioni che il fatto commesso dal figlio ha assunto nell’opinione pubblica. “Prima di valutare che cosa fare, deve entrare in possesso della documentazione relativa a ciò che gli è stato contestato. Noi stessi in famiglia non vediamo l’ora di leggere quelle carte”, continua il padre. “Vogliamo avere un’idea esatta di quello che è successo e di quello che è costato a nostro figlio. Soltanto in seguito ci potremmo esprimere e lo faremo in un comunicato stampa”.

Le parole della madre di Blanco

Anche la madre del cantante, Paola Lazzari, era intervenuta per commentare pubblicamente la notizia dell’indagine in corso a carico del figlio. “Lo trovo fuori luogo. Ci sono problemi più importanti da affrontare, ma non voglio dire altro in questo momento”, si era sfogata raggiunta telefonicamente da La Vita in Diretta. “È sempre un ragazzo di 20 anni che, come tutti, ha le sue pecche, ma arrivare a questo vuol dire distruggere una persona psicologicamente. Siamo arrivati all’estremo”.