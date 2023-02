Blanco indagato per danneggiamento dopo Sanremo: cosa rischia dopo l’apertura del fascicolo della Procura Blanco è stato indagato per “danneggiamento del giardino di rose” dopo l’esibizione a Sanremo 2023, in cui ha distrutto la composizione floreale presente sul palco dell’Ariston. Cosa rischia, quindi, l’artista?

A cura di Ilaria Costabile

Dopo quanto è accaduto durante l'ultimo Festival di Sanremo in cui Blanco ha distrutto, durante un'esibizione, le composizioni di rose presenti sul palco dell'Ariston, l'artista è stato indagato dalla procura di Imperia per "danneggiamento del giardino di rose". Alla luce degli ultimi risvolti cosa rischia, quindi, il cantante a seguito dell'apertura del fascicolo?

La pena prevista per il reato di danneggiamento

Il reato di danneggiamento esiste e la legge prevede, a seconda della gravità del fatto, una pena che va dai sei mesi ai tre anni di reclusione. L'articolo del codice penale a cui ci si riferisce è il numero 635, rivolto a chi "distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [624] o immobili altrui", tra le cose considerate ci sono anche "piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento" e inoltre, bisogna aggiungere che se il reato avviene "in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni". Questo è quanto stabilisce il codice penale.

Cosa accadrà a Blanco

Il caso di Blanco è piuttosto particolare. L'apertura del fascicolo da parte della Procura è arrivata a seguito di un esposto del Codacons, in cui è stato chiesto di aprire un'indagine per punire il gesto dell'artista. Se è vero che la distruzione delle rose, utilizzate come ornamenti, è avvenuta in occasione di una manifestazione, è altrettanto vero che bisogna chiarire alcuni punti, come ad esempio da chi siano stati acquistati i fiori.

L'allestimento del teatro e della sala conferenze, infatti, è stato stabilito attraverso un bando pubblico, ovvero il "Bouquet Festival di Sanremo 2023", mentre gli allestimenti esterni sono stati affidati ad un altro gruppo di fioristi, provenienti anche da più parti d'Italia.

Della composizione presente sul palco nel momento in cui Blanco si è esibito, si è occupata la flower designer Jessica Tua, la quale ha confermato che quella del giovane artista doveva essere una performance volta a riprodurre il video della canzone "L'isola delle rose", aggiungendo che i fiori erano stati privati delle spine, per permettere al cantante di spostarle senza il rischio di farsi male. Si sarebbe trattato, quindi, di un gesto concordato e di cui, d'altronde, era a conoscenza anche Amadeus.

Il tutto sarebbe dovuto essere decisamente meno irruente di come poi si è rivelato. Bisognerà capire, quindi, se sussiste il reato e qualora fosse riconosciuto, se il cantante verrà condannato per l'illecito commesso, sebbene si sia trattato, a tutti gli effetti, di una parte integrante dello show, oppure se, vista l'entità del danno, chi giudicherà l'accaduto, lo riterrà inconsistente.