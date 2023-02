Amadeus commenta da Fiorello la performance di Blanco: “Doveva fare cose con i fiori, ma non quello” Fiorello chiede ad Amadeus, in collegamento con il Festival, un commento in merito alla performance mancata di Blanco. Il conduttore ha spiegato che sul momento non aveva capito cosa stesse accadendo sul palco finché non gli hanno chiesto di intervenire.

La prima puntata del Festival di Sanremo si è conclusa nello stupore e disappunto generale, con la performance di Blanco che ha distrutto il palco dell'Ariston, a causa di una serie di problemi tecnici. Ed è durante la versione sanremese di Viva Rai 2 che Fiorello, in collegamento con Amadeus, chiede al conduttore cosa sia realmente successo.

Il commento di Amadeus su Blanco

Il mattatore siciliano non poteva non commentare l'evento che ha segnato la prima serata del Festival, come d'altronde aveva già fatto in collegamento in chiusura di puntata quando, chiamato da Amadeus aveva detto: "Io voglio spezzare una lancia a favore di Blanco, lui non sentiva, mia mamma ha 88 anni e non sente, casa sua? Spacca tutto, così", ironizzando sulla questione e scatenando l'ilarità generale. A parti inverse, invece, il direttore artistico ha spiegato a Fiorello cosa sarebbe dovuto succedere sul palco, rispondendo alla domanda: "Ma, qualcuno ha pensato fosse una boutade? È vero?":

Nono doveva fare delle cose con i fiori ma non quello, dove anche rotolarsi, ma non questo, quando ho visto che ha iniziato a spaccare le prime cose non capivamo cosa stesse accadendo, sentivamo solo la musica, solo dopo ho capito, mi hanno buttato dentro, e mi hanno detto vedi che puoi fare, ma non avevo capito.

Il padrone di casa di Viva Rai2, quindi, non perde occasione per dispensare nuove battute sulla questione: "Il problema è l’esempio, adesso anche quando uno non sentirà spaccherà tutto".

Le scuse di Blanco

Poco dopo l'accaduto era stato proprio Blanco a spiegare il perché di un gesto fischiato e contestato dall'Ariston intero: "Non sentivo, bisogna divertirsi, la musica è sempre la musica" ha detto il ventenne cercando di scusarsi e una volta resosi conto del fatto che quanto aveva fatto non era stato accolto dal pubblico.