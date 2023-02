Quanto sono costate le rose distrutte da Blanco a Sanremo 2023

La vicenda che ha visto protagonista Blanco al Festival di Sanremo 2023, continua a suscitare dibattito. Il cantante ha distrutto i fiori presenti sul palco dell'Ariston, presumibilmente perché infastidito da un problema tecnico. In queste ore, è intervenuta la flower stylist che ha allestito il palco per l'esibizione di Blanco e ha svelato degli interessanti retroscena.

La flower stylist Jessica Tua è intervenuta nella trasmissione radiofonica Un giorno da pecora: “Dell’allestimento dell’Isola delle Rose, per il pezzo di Blanco a Sanremo, me ne sono occupata io. Avevamo fatto una prova con un mix di rose finte e vere, l’allestimento doveva ricordare l’aiuola presente nel video della sua canzone. Erano circa 300 rose". E ha continuato:

Jessica Tua si è detta convinta che se Blanco avesse tenuto fede alla performance pensata in origine, il risultato sarebbe stato apprezzato dal pubblico. Quando la situazione è degenerata, si è preoccupata: "Ero preoccupata anche perché sapevo com’era la strutture delle rose, fatta di pannelli di legno”. E ha svelato il costo delle rose: “A San Valentino diciamo tra gli 8 e i 10 euro”. Dunque, considerato che erano 300, il costo delle rose distrutte oscillerebbe tra i 2400 e i 3000 euro.

Il Codacons, dopo il gesto di Blanco sul palco dell'Ariston, ha deciso di depositare un esposto alla Procura della Repubblica di Imperia e alla Corte dei Conti:

Al di là della volgarità del gesto e della sua inopportunità, l’aver distrutto la scenografia del Festival potrebbe realizzare veri e propri reati. L’art. 635 del codice penale stabilisce infatti che ‘Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni’. Oltre all’aspetto penale, la distruzione operata ieri da Blanco ha prodotto un evidente danno economico ai cittadini: la scenografia dell’Ariston è infatti pagata dagli utenti italiani che finanziano la Rai attraverso il canone, e il danneggiamento a vasi e fiori ha determinato uno spreco di soldi pubblici che ora l’artista dovrà risarcire.