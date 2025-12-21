Il padre di Andrea Delogu dedica a Evan la vittoria a Ballando: “La tua sorellina ha vinto, eri lì con lei”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Walter, padre di Andrea Delogu, ha dedicato un pensiero al figlio Evan – scomparso a soli 18 anni in un incidente motociclistico poche settimane fa – subito dopo la vittoria conquistata dalla conduttrice Rai a Ballando con le stelle. Andrea, profondamente provata dalla perdita del fratello, aveva lasciato temporaneamente la gara per poi decidere di rientrare in corsa, nel tentativo di ritrovare un briciolo di normalità in una vita improvvisamente andata in frantumi. E il pubblico, nella serata finale di Ballando con le stelle andata in onda il 20 dicembre, ha voluto premiare il suo coraggio, la sensibilità e il desiderio di restare ancorata alla vita anche nel pieno del momento più buio, mettendo "in pausa" i pensieri più dolorosi.

I messaggi di Walter Delogu dopo la vittoria di Andrea a Ballando con le stelle

Alla proclamazione di Andrea Delogu come vincitrice, insieme al maestro Nikita Perotti, Walter Delogu ha scelto di condividere pubblicamente la propria gioia, una delle poche luci capaci di rischiarare un periodo di profondo dolore. "Come se avessi vinto io", ha scritto in un post pubblicato su Facebook, aggiungendo: "Grazie anche da Evan da lassù, sono certo sorriderà".

Pochi minuti più tardi, il padre si è rivolto direttamente al figlio scomparso, immaginando l’orgoglio che avrebbe provato nel vedere Andrea portare a termine un percorso che le ha permesso di restare in piedi mentre tutto rischiava di crollare: "Auguri anche a te, amore mio. La tua sorellina, come la chiamavi tu, ha vinto la gara, ma lo sai bene. Perché eri lì con lei". Un messaggio che restituisce tutta la nostalgia di un uomo costretto ad affrontare l’assenza di un figlio così giovane.

La morte di Evan, fratello di Andrea Delogu

Evan, fratello di Andrea Delogu, è morto in un incidente stradale avvenuto il 29 ottobre, quando Ballando con le stelle era iniziato da poche settimane. Sconvolta, Andrea aveva scelto di abbandonare temporaneamente il programma per tornare a Bellaria Igea Marina, dove vive la sua famiglia e dove viveva anche Evan, che dopo gli esami di maturità avrebbe dovuto trasferirsi a Roma insieme alla sorella per iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

In quel momento di dolore profondo, accanto alla conduttrice Rai ci sono stati gli amici di sempre e lo stesso Nikita Perotti, diventato da allora una presenza fondamentale. Ed è proprio insieme a lui, che le è rimasto vicino nel difficile percorso di elaborazione del lutto, che Andrea Delogu ha alzato la coppa di Ballando con le stelle.