video suggerito

Il messaggio di Emma Marrone per la giornata contro il cancro: “Non mollate mai, anche se è tosta” In occasione della giornata mondiale contro il cancro, anche Emma Marrone ha voluto mandare un messaggio di solidarietà e speranza a tutti i pazienti oncologici: “Non mollate mai, anche se è tosta. Ho combattuto, ho vinto”. La cantante ha sconfitto un tumore alle ovaie, che le era stato diagnosticato per la prima volta nel 2009. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Non mollate mai. Ho combattuto. Ho vinto". Dopo le parole di Bianca Balti e quelle di Kate Middleton, in occasione della giornata mondiale contro il cancro, anche Emma Marrone ha voluto mandare un messaggio positivo a tutti i pazienti oncologici. La cantane ha affrontato e sconfitto un tumore alle ovaie, diagnosticatole la prima volta nel 2009.

Il messaggio di Emma Marrone: "Non mollate mai"

Sul suo profilo Instagram, Emma Marrone ha condiviso immagini del periodo in cui ha affrontato il cancro. La prima diagnosi, per la cantante, è arrivata nel 2009 poco prima di entrare nella scuola di Amici, dove poi sarebbe iniziata la sua carriera. "Un grande abbraccio a chi sta combattendo contro i mostri", ha scritto in occasione della giornata mondiale contro il cancro. Ad accompagnare il messaggio un video che risale al periodo post operatorio: "Parlare aiuta. Fate prevenzione, fate i controlli sempre. Non mollate mai. Anche se è tosta, incredibilmente tosta. Ho combattuto. Ho vinto. Vi auguro anta forza e coraggio".

Emma Marrone e la lotta contro il tumore alle ovaie

La diagnosi di tumore alle ovaie, per Emma, è arrivata durante un controllo ed è stata una doccia fredda, come raccontò in un'intervista a Vanity Fair: "Una mia amica, una collega di lavoro, doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla. Una volta lì mi aveva proposto di fare la sua stessa visita, assicurandomi la bravura della dottoressa. L’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno". La cantante confessa di aver avuto paura di morire più di una volta da quando ha ricevuto la diagnosi nel 2009, poco prima della sua partecipazione ad Amici. "Quella situazione si è ripresentata tre volte", ha anche rivelato, spiegando di aver avuto delle ricadute, fino all'intervento in cui ha "perso effettivamente le ovaie".