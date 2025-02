video suggerito

Kate Middleton e la foto per la giornata contro il cancro: "Coltivate tutto ciò che sta oltre la malattia" In uno scatto postato su Instagram per la Giornata Mondiale contro il Cancro, Kate Middleton ha mandato un messaggio a tutti coloro che, proprio come accaduto a lei in passato, stanno affrontando la malattia. A corredo dell'immagine, scattata dal principe Louis, un chiaro messaggio di speranza: "Non dimenticate di coltivare ciò che sta oltre".

A cura di Sara Leombruno

In uno scatto postato su Instagram per la Giornata Mondiale contro il Cancro, Kate Middleton ha mandato un messaggio a tutti coloro che, proprio come accaduto a lei in passato, stanno affrontando la malattia. L'immagine è stata scattata dal figlio più piccolo, il principino Louis, ed è stata caricata sui profili social ufficiali dei principi di Galles.

Il messaggio per la giornata contro il cancro

Nello scatto realizzato a Windsor all'inizio dell'anno dal figlio Louis, di soli sei anni, Kate Middleton indossa un cappello e un cappotto si trova sopra un grosso tronco nel mezzo di un bosco, con le braccia aperte e un sorriso smagliante. "Non dimenticate di coltivare tutto ciò che sta oltre la malattia", ha scritto la principessa nel messaggio cha accompagna l'immagine con tanto di firma "C", l'iniziale di Catherine, e l'hashtag #WorldCancerDay. Dopo l'annuncio recente della remissione dal cancro diagnosticatole l'anno scorso, la Reale continua a mostrare il suo impegno per la sensibilizzazione sul tumore e il sostegno di quanti soffrono.

L'impegno di Kate per la sensibilizzazione sul tumore

Ma l'intento di Kate non è solo quello di mandare messaggi sui social, ma di impegnarsi in modo concreto per dare una mano a chi soffre. Solo qualche giorno fa, infatti, la principessa è stata in visita a TA Hafan, un ospizio per bambini con sede a Sully, vicino a Cardiff, che sostiene le famiglie in Galles per garantire che i bambini affetti dalla malattia vivano una vita appagante. Durante l'evento, la Reale ha sottolineato l'importanza del lavoro di organizzazioni simili, il cui scopo è quello di dare un aiuto alla comunità.