Il fratello di Emma Marrone diventa vigile del fuoco: “Sei il nostro orgoglio” Il fratello di Emma Marrone, Francesco, è diventato vigile del fuoco. La cantante ha partecipato alla cerimonia di giuramento insieme alla madre e ha poi condiviso su Instagram la foto del momento. “Sei il nostro orgoglio”, si legge sotto lo scatto, che è il primo dalla la morte del padre Rosario.

A cura di Elisabetta Murina

Emma Marrone riunisce la famiglia per un'occasione importante: l'ingresso del fratello Francesco nel corpo dei vigili del fuoco. Un giorno significativo in cui la mancanza del padre Rosario, scomparso recentemente a causa di una leucemia, si fa sentire sempre di più. Anche se è come se fosse proprio accanto a loro, con lo spirito e anche con un piccolo ricordo materiale.

"Sei il nostro orgoglio", il fratello di Emma Marrone diventa vigile del fuoco

Sul suo profilo Instagram, Emma Marrone ha condiviso una foto davanti alla caserma dei pompieri mentre abbraccia il fratello e la mamma. "Lo giuro! Grande Francesco Marrone, sei il nostro orgoglio. Ti amiamo tanto", ha scritto la cantante come didascalia di quello che è il primo ritratto di famiglia senza il padre Rosario, scomparso diverse settimane fa a causa di una leucemia. Francesco ha riportato il sorriso in casa Marrone in un periodo piuttosto complicato e ha riunito la famiglia per festeggiare un traguardo importante.

Il ricordo del padre in un giorno importante per la famiglia Marrone

"Ho gridato con tutte le mie forze affinché ti arrivasse la mia voce", ha scritto Francesco Marrone nel condividere su Instagram alcuni momenti di una giornata speciale, convinto che la sua voce e il suo pensiero arrivino anche al padre scomparso, che dall'alto veglia su di loro. E infatti Emma Marrone ha aggiunto: "É arrivata oltre lo spazio". I fan più attenti dell'artista hanno anche notato un dettaglio che testimonia ancora di più il legame con il padre: la stessa cantante indossava una giacca di qualche taglia più grande, appartenuta al padre Rosario, con cui aveva uno stretto legame. Anche lui infatti era un musicista e l'ha accompagnata in diverse tournèè, supportandola e facendole sentire sempre il suo amore.