video suggerito

Il figlio di Cher Elijah Blue Allman trasportato d’urgenza in ospedale per overdose Il figlio di Cher Elijah Blue Allman è stato ricoverato in ospedale per overdose. TMZ fa sapere che sta ricevendo le migliori cure possibili e che la madre è al suo fianco: “È stato fortunato ad essere sopravvissuto”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elijah Blue Allman, figlio di Cher e di Greg Allman dei The Allman Brothers Band (morto nel 2017), è stato trasportato d'urgenza in ospedale ieri ed è stato ricoverato. Il secondogenito della celebre cantautrice statunitense è stato ricoverato per overdose, fa sapere TMZ: al momento non sarebbe in condizioni gravi, "sta ricevendo le migliori cure", si legge. Da anni Elijah Blue Allman ha problemi con l'abuso di droghe: nel 2023 la madre Cher presentò istanza per la sua tutela.

Il ricovero di Elijah Blue Allman

Il figlio di Cher, Elijah Blue Allman, si trova ora ricoverato nell'ospedale di Joshua Tree, in California, per un'overdose. TMZ annuncia il ricovero del 48enne che è stato trasportato d'urgenza in ospedale ieri mattina: "Sta ricevendo le migliori cure possibili, è stato fortunato ad essere sopravvissuto", si legge. Fonti al tabloid americano fanno sapere che Cher è al suo fianco e sta facendo il possibile per fornirgli le migliori cure e l'aiuto di cui ha bisogno.

I problemi con la droga di Elijah Blue Allman

Stando a quanto si legge, Elijah Blue Allman ha problemi con l'abuso di sostanze fin da quando era giovane. In un'intervista rilasciata nel 2014 rivelò di aver iniziato a usare droghe quando aveva solo 11 anni. Rischiò più volte l'overdose, disse: "Ho rischiato qualche volta e in alcuni momenti sono arrivato davvero al limite. In un certo senso ho sempre cercato di stare un po' al sicuro, ma non è mai possibile". Nel 2023, per questo motivo, la madre Cher presentò istanza per la sua tutela: stando agli atti depositati presso la Corte Superiore di Los Angeles, la cantante e attrice cercò di diventare l'unica tutrice legale del figlio perché "ritenuto incapace di gestire le sue risorse finanziarie". "Sono una madre che sta cercando di aiutare il figlio" commentò. TMZ fa sapere che pochi mesi dopo la cantante riuscì a risolvere i problemi legati alla tutela del figlio.