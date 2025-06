video suggerito

Il figlio di Cher ricoverato per overdose, la moglie: "Sta continuando ad affrontare le sue battaglie interiori" Marieangela King ha parlato delle condizioni di salute di Elijah Blue Allman, figlio di Cher, ricoverato d'urgenza per overdose: "Farò sempre il tifo per lui. Continua ad affrontare le sue lotte interiori, ma una costante è il suo impegno verso la sobrietà". A marzo la donna ha presentato istanza di divorzio per "differenze inconciliabili".

A cura di Elisabetta Murina

Elijah Blue Allman è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per overdose. A farlo sapere TMZ, che spiega come il figlio di Cher, 48 anni, "è fortunato a essere sopravvissuto". A rompere il silenzio sulle sue condizioni di salute è stata la moglie Marieangela King, che ha presentato istanza di divorzio lo scorso marzo per "differenze inconciliabili".

Le parole di Marieangela King Allman, moglie di Elijah

"È vero che Elijah ha affrontato delle sfide personali in passato, ma una costante è sempre stata il suo incrollabile impegno verso la sobrietà e la sua lealtà verso le persone che ama", ha spiegato la moglie Marieangela King, da cui è separato. La donna fa sapere che il 48enne sta continuando ad affrontare "le sue lotte interiori", ma sempre con forza e mai sentendosi sconfitto: "Rimane con i piedi per terra, concentrato e profondamente impegnato a vivere con integrità e uno scopo". Anche se non sono più una coppia, Marieangela King ha raccontato che continuerà a stare dalla parte dell'ex marito: "Voglio affermare, senza esitazione, che farò sempre il tifo per lui. Il mio sostegno è costante e nasce da un profondo rispetto per la persona che è e per la resilienza che continua a dimostrare".

Il ricovero d'urgenza di Elijah Allman, figlio di Cher

Nella serata del 15 giugno, TMZ ha diffuso la notizia del ricovero d'urgenza di Elijah Allman. Il 48 enne, figlio della nota cantante Cher e di Greg Allman (morto nel 2017), è stato ricoverato per overdose presso l'ospedale di Joshua Tree in California. "Sta ricevendo le migliori cure possibili, è stato fortunato a essere sopravvissuto", hanno fatto sapere fonti americane. Sono diversi anni che ha problemi con l'abuso di sostanze, tanto che nel 2023 la madre presentò un'istanza per la sua tutela, cercando di diventare unico rifermento legale.