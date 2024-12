video suggerito

I Me contro Te smentiscono le voci su Luì gay, Sofia: “Io la cretina che non si accorge di niente? È diffamazione” Attraverso un video pubblicato qualche ora fa su Youtube, i Me contro Te (Luigi Calagna e Sofia Scalia) hanno chiarito definitivamente che le voci sulla presunta omosessualità di Luì sono false. Le parole del ragazzo: “Questa roba mi perseguita, abbiamo appena festeggiato 12 anni di fidanzamento. Perché dovrei nasconderlo, se lo fossi?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Il nuovo podcast de I Me contro Te (Luigi Calagna e Sofia Scalia) è solo alle prime puntate, ma ogni appuntamento, almeno per il momento, sembra sollevare temi che diventano in poche ore quelli più discussi sul web. Prima il dissing ai DisinsiemE, che i due youtuber hanno accusato di plagio; ora, la smentita sulle voci che Luì sia gay. In un nuovo video pubblicato su Youtube qualche ora fa, la coppia ha fatto chiarezza su un dubbio che balenava da tempo nella mente dei fan. Ecco cosa hanno detto.

I Me contro Te smentiscono le voci sulla presunta omosessualità di Luì

Nel giorno di Santo Stefano, i due youtuber hanno festeggiato i loro 12 anni di fidanzamento insieme. Sofia non ci ha pensato due volte e ha subito introdotto un argomento scottante: "Alcune persone credono che io e te stiamo insieme per finzione, sostengono che noi siamo una coppia finta e non è l'unica cosa che dicono, un commento molto diffuso è che tu sia gay", le parole della ragazza. Luigi, a quel punto, ha detto la sua al riguardo, smentendo quanto appena detto dalla fidanzata: "Perché mi perseguita questa roba qua? Abbiamo appena fatto 12 anni di fidanzamento, ma perché dovrei nasconderlo, se lo fossi?".

A quel punto, Sofia ha fatto riferimento a chi ha riportato la notizia in modo errato: "Una persona ha scritto un articolo in cui citava noi e un'altra coppia e alludeva al fatto che tu fossi gay". Il riferimento è all'esperto di gossip Alessandro Rosica, che pochi giorni fa aveva pubblicato un post al riguardo. "Questa è diffamazione, lui è un poveretto, scrivere qualcosa del genere per noi non fa nulla, perché ci passiamo su con un sorriso. Ma è assurdo che persone con milioni di folllowers possano scrivere cose del genere. Io non riesco a spiegarmi questo accanimento sulla mia sessualità", ha ribattuto il ragazzo. Un'opinione condivisa da Scalia:

Nel momento in cui dicono che sei gay, offendono te ma offendono anche me, perché io sarei la cretina che non si è accorta di niente. Inoltre, offendono anche la nostra community, perché dicono che non se ne siano mai accorti. Magari sembri gentile e per questo credono tu sia effeminato.

La risposta di chi aveva diffuso la notizia

A poco dalla pubblicazione del video online, diventato virale in meno di un'ora, Alessandro Rosica, che aveva diffuso la notizia, ha risposto a quanto affermato dai due youtuber, dicendo: "Che coda di paglia, dopo il mio post dove lasciavo dubbi su una coppia. Comunque a noi non interessa, ovvio. Ma perché prendere in giro il vostro pubblico facendo milioni su una roba fake?".