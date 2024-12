video suggerito

I Me contro Te al cinema con Cattivissimi a Natale: “Stiamo organizzando il matrimonio, vogliamo coinvolgere i fan” I Me contro Te tornano al cinema, dal 12 dicembre, con il nuovo film “Cattivissimi a Natale”: il primo del duo con ambientazione natalizia. Tra film, video, tour teatrali Luigi Calagna e Sofia Scalia stanno cercando il tempo di organizzare il loro matrimonio che, promettono, sarà nel 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sono gli youtuber più amati di sempre, quelli che negli anni sono riusciti a conquistare l'attenzione dei bambini e la fiducia degli adulti, ed è così che i Me contro Te, ovvero Luigi Calagna e Sofia Scalia, tornano in sala con il film "Cattivissimi a Natale", pronti per sbaragliare il botteghino come è accaduto per i titoli precedenti. Tra i progetti, oltre a quelli lavorativi, c'è spazio anche per quelli privati e infatti i due stanno organizzando il matrimonio, già rimandato da diverso tempo.

Il matrimonio nel 2025

Saranno almeno due anni che tra film, tour teatrali e i numerosissimi impegni che li vedono protagonisti, Luì e Sofì, così come li conoscono i bambini, hanno dovuto rimandare il loro matrimonio. Ma, come raccontano a La Repubblica, lo starebbero organizzando, con un'idea a dir poco particolare:

Stiamo organizzando il nostro matrimonio nel 2025, ancora non abbiamo scelto la data. Speriamo di farlo presto. Vogliamo coinvolgere i fan. Fra i progetti c'è quello di allargare la famiglia. Magari un giorno potremmo essere genitori.

Il nuovo film di Natale dei Me contro Te

Intanto, quindi, la coppia di youtuber siciliani si gode il sicuro successo del film Cattivissimi a Natale, in sala dal 12 dicembre, prodotto da Warner Bros. Pictures con la regia di Claudio Norza. A raccontare la storia che sottende al film è Sofia Scalia:

Per noi questo è un sogno che si realizza, perché siamo dei grandissimi amanti del Natale e amiamo guardare insieme questo tipo di film stavolta nella storia abbiamo voluto mostrare di più anche il punto di vista dei cattivi nel nostro mondo: il Signor S (Pierpaolo Zizzi) Perfidia (Antonella Carone) e sua figlia, la preadolescente Velenia vivranno un'avventura al Polo Nord e inconsapevolmente cercheranno di salvare il Natale perché il Signor S non può sopportare che ci sia un cattivo più cattivo di lui che cerca di rovinare le feste al posto suo.

Anche Luigi Calagna aggiunge un'ulteriore considerazione: "Stavolta abbiamo avuto l'occasione di trattare anche nuovi temi, come il rapporto genitoriale che viene approfondito con una figlia ribelle e una madre impegnata, forse troppo, con il lavoro e che non riesce a darle le giuste attenzioni". Ma le idee da elaborare non finiscono mai e, infatti, hanno intenzione di mettere in piedi un nuovo canale, oltre a quello già seguitissimo: "Dove abbiamo intenzione di realizzare dei video dove trattiamo tematiche più serie, per continuare a parlare anche a quei ragazzini diventati più grandi".

Il dissing con i Disinsieme e le parodie

Il mondo dei Me contro Te è stato negli anni oggetto di attenzione anche da parte di chi si è approcciato al mondo di Youtube, cercando di portare nuovi contenuti. È il caso dei Disinsieme che, da qualche tempo, concorrono al duo siciliano, con il quale hanno anche avuto un pungente scambio di botta e risposta con dei video:

Sicuramente per noi è motivo d'orgoglio essere stati d'ispirazione per altre persone – è una cosa che fa piacere, poi nel caso specifico abbiamo affrontato l'argomento perché abbiamo notato una particolare propensione verso la coppia, però in realtà l'abbiamo presa con ironia.

E, a proposito di ironia, non poteva mancare un riferimento alla parodia di Fiorello che a Viva Rai2, accompagnato da Biggio, aveva creato degli sketch esilaranti: "È stata divertentissima" dicono, per poi aggiungere: "Noi siamo i primi fan delle parodie su di noi perché ci fanno ridere tantissimo. Non possiamo piacere a tutti, abbiamo un pubblico particolare, quasi di nicchia, anche se è una nicchia gigantesca. Quindi, è normale che agli occhi di un ventenne o un trentenne possiamo risultare strani e noiosi. Fa parte del gioco".