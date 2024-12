Perché la pagina Wikipedia dei Me contro te è stata oscurata: la verità di Luì e Sofì sulla “controversia legale”

La pagina Wikipedia dei Me contro te è oscurata da anni. Quando ci si reca sul noto sito per reperire informazioni su Luì e Sofì, all'anagrafe Luigi Calagna e Sofia Scalia, ci si imbatte nel seguente messaggio: "Attenzione, questa pagina è stata oscurata e protetta a scopo cautelativo a causa di una possibile controversia legale. Verrà eventualmente ripristinata alla fine della vicenda che la riguarda". Ma cosa è successo veramente? Ne hanno parlato i diretti interessati nel loro podcast.

"La nostra pagina è oscurata da anni ormai": ha spiegato Sofia Scalia dei Me contro te. Luigi Calagna ha svelato il motivo. Il profilo Wikipedia a loro dedicato è stato preso di mira dagli hater, che continuavano a modificarlo inserendo informazioni false e diffamatorie nei confronti di Luì e Sofì:

Il nostro profilo Wikipedia, a un certo punto della nostra carriera, è stato riempito di hating, tantissimi hater che andavano a modificare la pagina e scrivevano delle cose non vere, robe che non erano mai successe. E soprattutto avvenimenti anche dal vivo legati ai nostri eventi, anche in questo caso cose che non erano mai successe.