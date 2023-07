Huw Edwards è il presentatore BBC coinvolto nello scandalo sessuale È la moglie del giornalista a comunicarlo pubblicamente. Edwards, volto di punta di BBC che tra le altre cose ha annunciato la morte della Regina Elisabetta, è accusato dalla famiglia di un minorenne di aver pagato 35mila sterline per foto sessualmente esplicite.

A cura di Andrea Parrella

Dopo giorni di dibattito nel Regno Unito, è emerso il nome del presentatore della BBC sospeso dopo essere stato accusato di aver pagato un adolescente in cambio di foto sessualmente esplicite. Si tratta di Huw Edwards, storico conduttore del servizio pubblico britannico. Ad annunciarlo pubblicamente è stata la moglie di Edwards, attraverso un comunicato stampa reso noto poco dopo che la polizia britannica aveva fatto sapere di non essere riuscita ad individuare prove che dimostrassero fosse stato effettivamente il presentatore a commettere reati. Vicky Flind, è il nome della moglie del giornalista, ha specificato nel comunicato che il marito vive una situazione particolare, soffrendo da tempo di "gravi problemi mentali" e depressione. Attualmente Edwards, stando a quanto affermato dalla donna, è ricoverato in un ospedale dove non è chiaro per quanto tempo resterà. Il suo nome, in rispetto della legge sulla privacy, non era stato reso noto fino a questo momento.

La carriera di Huw Edwards

Il volto televisivo ha 61 anni, è uno dei presentatori di punta della BBC, dove lavora da quasi quarant’anni. C'era lui alla conduzione del notiziario in alcuni dei momenti più rilevanti della storia britannica, ha annunciato la morte della Regina Elisabetta II e commentato i suoi funerali, la sua voce ha accompagnato le immagini dei due matrimoni reali dei figli dell’attuale re Carlo III, ma Edwards ha anche commentato grandi avvenimenti esteri come l’inaugurazione della presidenza Obama negli Stati Uniti e la morte di Nelson Mandela e molti altri.

Lo scandalo nato da una denuncia della famiglia

Lo scandalo relativo a Edwards era emerso all'inizio di questa settimana, quando il The Sun aveva pubblicato la storia parlando, appunto, di una consegna di una somma ingente di danaro a un minorenne, in cambio di foto di nudo. A denunciare la questione la famiglia del ragazzo, allora 17enne e oggi 20enne, che ha rimarcato come la cifra in danaro versata al ragazzo (si parla di 35mila sterline, circa 41mila euro), che quest'ultimo avrebbe utilizzato anche per l'acquisto di droga. Stando alla denuncia della famiglia, fatta alla BBC lo scorso 19 maggio senza che nulla accadesse, tra Edwards e il ragazzo ci sarebbe stati vari scambi di foto sessualmente esplicite.

Leggi anche Gérard Depardieu è accusato di molestie sessuali da tredici donne, le testimonianze su Mediapart

La questione aveva assunto dunque una rilevanza nazionale, obbligando l'azienda ad avviare un'indagine interna che si era inizialmente stoppata poiché, dopo l'intervento di rappresentanti delle istituzioni tra cui ministri, era stata avviata anche un'indagine delle forze dell'ordine, che tuttavia hanno concluso di non aver trovato alcuna prova del coinvolgimento dell'uomo e che quindi non saranno avviate azioni penali nei suoi confronti. Ecco perché BBC ha deciso di riprendere la sua indagine interna, mentre nel frattempo Edwarda è stato sospeso dal suo incarico.