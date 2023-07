“Conduttore Tv paga minorenne per delle foto spinte”, BBC sospende membro dello staff La vicenda, emersa tramite le pagine del The Sun, mette in imbarazzo il servizio pubblico televisivo britannico, che ha avviato indagini interne e ha sospeso una persona la cui identità è rimasta anonima. Intervengono anche i ministri del governo: “stabilire i fatti e intraprendere le azioni appropriate”.

A cura di Andrea Parrella

La BBC, domenica ha sospeso un membro dello staff maschile dopo che un articolo del quotidiano The Sun ha riportato la vicenda secondo cui un anonimo presentatore avrebbe pagato decine di migliaia di sterline a una persona minorenne di "fotografie sessualmente esplicite .” Il Sun non ha identificato il presentatore, né la BBC non ha identificato il membro dello staff sospeso. La società di servizio pubblico britannico ha reso noto attraverso un comunicato di essere "venuta a conoscenza di un reclamo a maggio" e "giovedì ci sono state presentate nuove accuse di natura diversa". La società quindi aggiunge:

La BBC prende sul serio qualsiasi accusa e disponiamo di solidi processi interni per affrontare in modo proattivo tali accuse […] Si tratta di una serie di circostanze complesse e in rapido movimento e la BBC sta lavorando il più rapidamente possibile possibile accertare i fatti al fine di informare adeguatamente i passi successivi appropriati.

Un commento è arrivato anche dai ministri del governo, che hanno affermato la BBC dovrebbe agire rapidamente nelle sue indagini, esortando tutti alla cautela. Queste le parole di Victoria Atkins, ministro del Tesoro: "Dobbiamo ricordare che c'è un giovane al centro di tutto questo che proverà ogni sorta di emozione e si sentirà probabilmente molto, molto angosciato, quindi abbiamo bisogno, per favore, di tenere quella persona nella nostra mente mentre discutiamo questo”.

Lucy Frazer, ministro della cultura, dei media e dello sport, ha dichiarato domenica di aver parlato con il direttore generale della BBC delle accuse: "Data la natura delle accuse, è importante che alla BBC venga ora concesso lo spazio per condurre le sue indagini, stabilire i fatti e intraprendere le azioni appropriate", ha affermato su Twitter. "Sarò tenuto aggiornato."