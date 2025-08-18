“Ho accompagnato Pippo Baudo nel suo ultimo viaggio, non riusciva a parlare”: il ricordo del soccorritore del 118

“È rimasto sempre Pippo Baudo, fino all’ultimo viaggio che ha fatto. L’ho conosciuto a casa sua, e mi ha detto ‘ti voglio bene’. Lo porterò sempre nel cuore”. È il ricordo di Pietro, operatore del 118 che oggi è intervenuto alla camera ardente aperta al Teatro delle Vittorie a Roma per rendere l’ultimo omaggio al gigante della televisione italiana.

"È rimasto sempre Pippo Baudo, fino all'ultimo viaggio che ha fatto. Porterò nel cuore per sempre il suo ‘ti voglio bene', e per questo gli dico solo: grazie Pippo". Sono le parole di Pietro, soccorritore del 118 che nell'ultimo anno ha accompagnato in ambulanza lo storico conduttore della televisione italiana morto il 16 agosto all'età di 89 anni.

Tra i tanti volti che in queste ore stanno accorrendo alla camera ardente aperta all'interno del Teatro delle Vittorie, a Roma, c'è anche il soccorritore Pietro che si è fermato con i giornalisti per ricordare gli ultimi mesi di Baudo, quelli vissuti a telecamere spente nel momento più difficile.

Il ricordo del soccorritore del 118: "Passione genetica per il suo lavoro"

Pietro si è occupato del trasporto di Pippo Baudo in ospedale nei momenti di necessità che, da dicembre 2024 fino all'ultimo ricovero di due mesi fa, si sono susseguiti nel corso dell'ultimo anno. "Cercavamo di aiutare Pippo quando venivamo chiamati, anche nei momenti in cui doveva fare accertamenti, fino all'ultimo viaggio, quando si è sentito male e doveva essere urgentemente accompagnato al Campus Biomedico. Si è affezionato subito a noi perché rispettavamo la persona, non solo il personaggio Pippo Baudo, e lui l'ha capito".

Il rapporto tra Baudo e Pietro, con tutto il team del servizio di emergenza, nasce a seguito di una prima chiamata lo scorso dicembre: "Lo abbiamo conosciuto personalmente, a casa sua, e abbiamo scoperto che il vero Pippo Baudo, quello che ci ha descritto la televisione in tutti questi anni è vero. Viveva con tanta serenità e armonia, e una passione genetica per il suo lavoro".

Un rapporto durato fino all'ultima emergenza di due mesi fa, come ricorda Pietro: Baudo in quell'ultimo viaggio "non parlava".

"Mi ha detto ti voglio bene"

"Le reti televisive non hanno sbagliato a dare un giudizio vero su Pippo Baudo. Orgogliosamente posso dire che mi ha detto ‘ti voglio bene', e io a lui dico grazie Pippo. Mi è rimasto nel cuore", è l'ultimo addio commosso di Pietro.