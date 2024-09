video suggerito

Heather Parisi e l'attacco a Francesca Fagnani: "Domande invadenti, voleva mettermi in difficoltà" A Verissimo va in scena l'attacco di Heather Parisi ai danni di Francesca Fagnani, giornalista che l'aveva intervistata lo scorso anno a Belve. Parisi, pur non nominandola, ha criticato apertamente lo stile della professionista.

A cura di Stefania Rocco

A Verissimo, di fronte a Silvia Toffanin, va in scena l’attacco di Heather Parisi nei confronti di Francesca Fagnani che l’aveva intervistata lo scorso anno a Belve. La ballerina e coreografa, ospite del salotto elegante di Canale5, ha commentato l’intervista resa lo scorso anno su Rai2 criticando apertamente lo stile della giornalista che l’aveva ospitata, pur senza mai farne il nome. “L’anno scorso ho fatto un’intervista con una giornalista che insisteva e mi chiedeva in continuazione. Faceva delle domande estremamente invadenti”, ha cominciato Parisi, riferendosi a quanto accaduto lo scorso anno con le domande avanzate da Fagnani sul rapporto tra Heather e la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo. Domande le cui risposte avevano provocato la replica infastidita della compagna di Ultimo.

Heather Parisi attacca Francesca Fagnani senza nominarla

Parisi parla di Fagnani senza mai nominarla e senza che Toffanin avesse fatto in alcun modo riferimento a quella vecchia intervista che divenne chiacchieratissima per più di un motivo (compreso l’arrivo di un ufficiale giudiziario negli studi Rai). Ma Heather sembra attribuire proprio all’intervista in questione la responsabilità per gli attacchi successivamente ricevuti: “Avevo davanti a me una persona che sembrava che volesse capire quello che io volevo dire, ma faceva di tutto per mettermi in difficoltà. Non voleva che io stessi bene, serena, tranquilla. Punzecchiava in continuazione, insistendo perché io raccontassi qualcosa, quando io non avevo nessuna intenzione di parlare. Allora io a quel punto, non vorrei dire che ero superficiale, non vorrei dire che ero banale, io glissavo e mi dicevano che ero bugiarda”.

Cosa dichiarò Heather Parisi a proposito di Ultimo a Belve

Parisi faceva probabilmente riferimento a quanto accadde quando, di fronte a un’osservazione di Fagnani che le aveva fatto notare che la figlia fosse legata al famoso cantautore italiano Ultimo, Heather rispose: “Suocera di chi? Non so di cosa stai parlando”. Parole cui la figlia Jacqueline rispose senza nascondere il fastidio: “Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi”.