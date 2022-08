Harry e Meghan Markle hanno adottato un beagle di nome Mamma Mia: “Volevano aiutare un cane anziano” La famiglia del principe Harry e di Meghan Markle si è ingrandita. La coppia ha adottato Mamma Mia. Ecco la sua storia.

A cura di Daniela Seclì

Il principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di impreziosire la loro famiglia, adottando un beagle. La quarantunenne ha più volte sfruttato la sua popolarità, per diffondere un messaggio importantissimo: "Adopt don't shop", tramite il quale ha invitato tutti coloro che possono farlo, ad adottare un cucciolo dal canile, anziché comprarlo. Il nome del beagle è Mamma mia, per gli amici Mia.

La storia di Mamma Mia, il beagle di Harry e Meghan

Mamma Mia e i suoi cuccioli

Mamma Mia è stata tratta in salvo dalla Beagle Freedom Project, che si occupa di mettere al sicuro i cuccioli provenienti da laboratori e, più in generale, da contesti in cui possono essere vittima di crudeltà. Mia ha dato alla luce otto tenerissimi beagle. Così, quando Meghan si è presentata alla struttura per un'adozione, in molti hanno pensato che fosse interessata a uno dei piccoli. Ma lei sarebbe stata molto chiara: "No, non vogliamo un cucciolo da regalare a Natale, vogliamo un beagle anziano, a cui possiamo essere d'aiuto". E così, ha scelto Mamma Mia, che ha sette anni. È il terzo cane di Harry e Meghan: la coppia ha già un altro beagle e un labrador nella casa a Montecito, in California.

Harry e Meghan Markle hanno adottato un beagle

E mentre fioccano le richieste di adozione per i cuccioli di Mamma Mia, Shannon Keith della Beagle Freedom Project ha raccontato a The Los Angeles Times, come è avvenuto il contatto con Meghan Markle:

La duchessa mi ha chiamata personalmente. Ho ricevuto una telefonata sul cellulare con numero nascosto. Mi ha detto: "Hey Shannon, sono Meghan". All'inizio mi sono chiesta se si trattasse di Meghan Fox e invece era la Duchessa di Sussex.

E così, Mamma Mia ora sarà al sicuro, avrà una casa in cui invecchiare e potrà contare sulle coccole di Meghan, Harry e dei piccoli Archie e Lilibet Diana. Ecco i cuccioli di Mia.