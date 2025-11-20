Giuliana De Sio: “Fagnani ha fatto del circoletto della De Sio una liturgia. Si cerchi un’altra frase”

Giuliana De Sio è una delle attrici più note dello spettacolo italiano, volto di film, titoli televisivi di successo, ma anche protagonista di pièce teatrali, è anche uno dei nomi più frequenti nelle interviste che Francesca Fagnani fa nel suo Belve, soprattutto rivolte agli attori. Ma l'attrice sembra non condividere le modalità adottate dalla giornalista.

Giuliana De Sio e la risposta a Francesca Fagnani

Una delle domande ormai standard che Francesca Fagnani pone ai suoi ospiti del mondo del cinema e della tv, soprattuto attori, riguarda la difficoltà nel trovare lavoro in un ambiente che sembra ormai chiuso e restio all'apertura, dove lavorano sempre le stesse persone, registi, attori. Uno sfogo che l'attrice aveva espresso durante un'intervista e che, in qualche modo, la giornalista ha fatto suo e sottopone in maniera provocatoria ai suoi ospiti, cercando di carpire una verità, magari più scomoda, di quella che alcuni fanno emergere nel corso delle interviste. De Sio, però, a distanza di qualche tempo, si è mostrata un po' infastidita per l'uso che Fagnani ha fatto di quella sua considerazione e intervistata dal Corriere della Sera ha detto:

Fagnani ha fatto della domanda sul “circoletto della De Sio”, una cosa detta forse 15 anni fa, una liturgia. Vado al bar e mi chiedono del circoletto. Un appello alla Fagnani: basta con questa frase, trovatene un’altra.

Nel frattempo, nella stessa intervista alla nota testata, Giuliana De Sio dice che spesso ha pensato in questi anni di lasciare le scene, perché l'ansia aumenta con gli anni e la rende più fragile. Una fragilità che la mette a rischio di attacchi di panico che, quindi, vorrebbe affrontare con parsimonia. All'idea di lasciare, però, dice: "Non so se sarò più coraggiosa a lasciare o a restare, ma sono troppo riconoscibile: se volessi cambiare mestiere, dovrei passare la vita a spiegare perché non faccio più l’attrice".