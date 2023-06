Giorgia Lucini ricoverata in ospedale: “Ho subito un intervento, mi farò forza e vi racconterò” Giorgia Lucini in ospedale. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente di Temptation Island si è dovuta sottoporre a un intervento.

A cura di Daniela Seclì

Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente di Temptation Island, ha voluto condividere con le tantissime persone che la seguono con affetto, un momento molto delicato che sta vivendo. Senza scendere troppo nei dettagli, ha fatto sapere di essere ricoverata in ospedale. Giorgia Lucini si è sottoposta a un intervento.

Giorgia Lucini in ospedale

Giorgia Lucini ha pubblicato su Instagram delle storie nelle quali ha fatto sapere di essere in ospedale. Nella prima foto, l'ex tronista di Uomini e Donne era in videochiamata con i figli, che ha voluto rassicurare prima di affrontare l'operazione. La seconda foto, invece, la ritraeva subito dopo l'intervento: Giorgia Lucini sorride mentre fa segno di vittoria. Lo scatto, accompagnato da una breve spiegazione, per quanti in queste ore si stanno preoccupando per lei.

L'ex tronista di Uomini e Donne per il momento non è scesa nei dettagli

In un breve post, Giorgia Lucini ha fatto sapere: "Intervento fatto". Ha aggiunto di avere affrontato l'operazione con una certa ansia, ma l'equipe medica sarebbe riuscita a tranquillizzarla:

Leggi anche Amanda Bynes ricoverata in ospedale, vagava nuda per strada nel pieno di una crisi psicotica

Da persona leggermente ipocondriaca prima di addormentarmi avevo un'ansia incredibile, ma poi la professoressa e la sua equipe medica sono stati super carini e mi hanno tranquillizzata e fatto stare a mio agio il più possibile.

Quindi, ha concluso spiegando che per il momento preferisce non dilungarsi troppo nei dettagli. Nei prossimi giorni, se se la sentirà, condividerà qualcosa in più su questo momento delicato: "In questi giorni magari mi farò forza e vi racconterò un po'". Infine, ha ringraziato tutti per il sostegno e l'affetto con cui l'hanno inondata e si è detta pronta a riabbracciare quanto di bello c'è nella sua vita: "Nel frattempo grazie a tutti per i messaggi, ora corro a bere, mangiare e sopratutto ad abbracciare le mie cose belle".