Ginevra Lamborghini: “Sono stata legata a una donna, mai rifiutato un corteggiamento femminile” Ginevra Lamborghini confessa di avere vissuto una relazione con una donna: “Considero il genere femminile più seducente di quello maschile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ereditiera, ex concorrente del Grande Fratello e oggi cantante, Ginevra Lamborghini è ormai ufficialmente uscita allo scoperto. Accanto a lei, stabilmente, c’è il compagno Edoardo Casella, lo stesso uomo con il quale aveva vissuto una relazione on/off ai tempi del GF, poi interrotta durante il breve flirt con Antonino Spinalbese. Adesso che i “fandom di coppia” che la volevano accanto all’ex compagno di Belén Rodriguez hanno riversato altrove le proprie aspettative, la donna è finalmente libera di vivere alla luce del sole la relazione l’uomo che l’ha accompagnata in silenzio durante questo periodo di forte popolarità. A Novella2000, cui conferma il legame con Casella, Ginavra fa un’altra confessione: nel suo passato c’è stato spazio per una relazione vissuta con un’altra donna, un momento della sua vita che Ginevra racconta apertamente.

Ginevra Lamborghini: “Invaghirsi di una donna? Mi è accaduto”

Quando le chiedono se potrebbe mai capitarle di invaghirsi di una donna, Lamborghini risponde: “Non solo potrei, mi è anche successo. Ho avuto una bella relazione con una donna e considero l’intero genere femminile, nella sua affascinante complessità, molto più seducente di quello maschile. Non ricordo di aver mai respinto il corteggiamento di una donna, a condizione che questa mi piacesse”.

Ginevra Lamborghini: “Vorrei dei figli, non dovrebbero litigare con il loro passato”

Adesso che la carriera di Ginevra in ambito musicale prosegue, l’ereditiera confessa che desinerebbe realizzare un altro sogno: “Diventando mamma. Vorrei avere tanti figli e difendere in loro l’incanto della fanciullezza. Io col mio passato ho dovuto fare pace, loro non dovrebbero neppure litigarci. Si guarda all’infanzia come la fase più spensierata della vita, ma se io penso a me a quell’età mi vedo tormentata, malinconica, triste, arrabbiata. Emozioni che sto incanalando nell’arte, una medicina”.