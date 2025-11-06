Gianmarco Steri dopo il confronto con Ciro: “Non ci si rende conto di quanto si possa ferire sui social”

Gianmarco Steri rompe il silenzio dopo il confronto con Ciro Solimeno e Martina De Ioannon a Uomini e Donne, rispondendo alle accuse di incoerenza legate al suo uso dei social. Le parole dell’ex tronista: “Non ci si rende conto di quanto si possa ferire o far sentire troppo importante qualcuno”.

Gianmarco Steri è intervenuto per la prima volta sui social dopo il confronto con Ciro Solimeno e Martina De Ioannon a Uomini e Donne. Durante la discussione nel dating show, uno dei temi principali era stato l’uso eccessivo dei social da parte di Martina, secondo quanto sostenuto da Ciro. In quell’occasione, Steri aveva preso le difese della ragazza, dichiarandosi poco incline all’utilizzo delle piattaforme digitali. Il suo recente commento è arrivato in risposta a chi lo accusa di incoerenza.

Le parole di Gianmarco Steri

Dopo aver postato un contenuto per sponsorizzare la sua attività da barbiere, qualcuno ha accusato Gianmarco Steri di essere incoerente rispetto a quanto detto in studio sull'uso del social. Il romano ha quindi chiarito il suo punto di vista: "I social danno la possibilità di giudicare sia nel bene che nel male ogni cosa, alterando la realtà. Non ci si rende conto di quanto si possa ferire o al contrario far sentire troppo importante qualcuno o qualcosa. Intendevo questo, per il resto ben vengano i social", ha spiegato.

Cosa era successo durante il confronto a Uomini e Donne

Nel lungo scontro tenutosi nel programma, Ciro aveva accusato Martina di avergli mancato di rispetto, postando delle stories rivolte a Gianmarco solo pochi giorno dopo la loro rottura. Una tesi sostenuta anche da Tina Cipollari, che ha insistito sostenendo che i messaggi tra i due fossero iniziati già prima che lei lasciasse Ciro. Alla fine, il confronto si è chiuso con le scuse da parte dell'ex tronista romana, che ha ammesso di essersi comportata in modo immaturo pubblicando sui social alcuni "indizi" sulla sua nuova frequentazione, prima ancora di renderla ufficiale. Alla fine, tutto si è concluso con un lieto fine visto che a Solimeno è stato proposto il trono, che il napoletano ha accettato volentieri.