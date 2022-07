George debutta a Wimbledon e si prende la scena, il siparietto con la coppa di Djokovic La finale di Wimbledon ha fatto segnare il debutto di George ad uno degli eventi più mondani a livello internazionale. A fine partita l’incontro con il vincitore e un piccolo momento di imbarazzo.

A cura di Andrea Parrella

Nel percorso di crescita dei reali inglesi, la presenza a Wimbledon è qualcosa che somiglia al primo tuffo in mare. Il battesimo del fuoco di George, che compirà 9 anni fra pochi giorni, è stato il 10 luglio 2022, quando per la prima volta ha preso parte a una finale all'All England Club, assistendo alla partita tra Novak Djokovic e Nick Kyrgios. L'erede al trono era seduto nel royal box tra i suoi genitori, Kate Middleton e William, presenze abituali al circolo di Wimbledon nelle fasi finali del torneo, momento sportivo e mondano di grande rilevanza.

George al suo debutto a Wimbledon

George è stato inquadrato a più riprese dalle telecamere del circuito, a quanto pare molto interessato a quanto stesse accadendo sul campo da gioco, impegnato a chiedere consigli e spiegazioni a entrambi i genitori. Un'apparizione, quella sua, che conferma il grande feeling dei giovani rappresentanti della dinastia reale con il mondo dei meme e delle rivisitazioni online dei momenti di cui sono protagonisti. Era accaduto con il piccolo Louis, protagonista assoluto del recente giubileo della Regina, immortalato in espressioni di noia e stanchezza che avevano fatto il giro del mondo, è successo proprio con George, protagonista di un simpatico siparietto avvenuto proprio con il vincitore della finale, Novak Djokovic, a partita finita.

L'incontro tra George e Novak Djokovic

Dopo la conclusione del match, il cerimoniale di Wimbledon vuole che il vincitore incontri la stampa e vari personaggi illustri all'interno del club. Tra questi, proprio i rappresentanti della famiglia reale. Sull'account Instagram ufficiale del torneo più celebre al mondo è comparso un video nel tardo pomeriggio che documenta proprio la breve chiacchierata tra il vincitore di Wimbledon (per la settima volta), il duca e la duchessa di Cambridge e, appunto, il piccolo George. L'attenzione di Djokovic è proprio per lui, che sottolinea si sia trattato del suo primo Wimbledon. "Come è andata?", gli chiede Djokovic, con George che risponde con un ok convinto, prima che il campione gli permetta di toccare e reggere il trofeo. Ecco quindi il momento imbarazzante e al contempo divertente, con George che resta con in mano la coppa, mentre il vincitore del torneo racconta i vari momenti della finale ai suoi genitori. Annoiato e quasi infastidito dal dover reggere il peso del trofeo, George lo passa alla madre e solo a quel punto Djokovic si rende conto, scusandosi. L'espressione di George mentre regge la coppa prima di passarla a sua madre è tutto un programma.