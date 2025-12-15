George Clooney dice stop ai ruoli romantici: “Non bacerò più nessuna nei film. L’ho deciso con mia moglie”

Niente più baci per George Clooney. Il noto attore, 64 anni, protagonista di numerose commedie e film di successo, ha deciso di dire stop alle scene romantiche dopo aver compiuto 60 anni e dopo una lunga conversazione con la moglie Amal.

"Ho cercato di seguire la strada di Paul Newman. Non bacerò più ragazze", ha raccontato l'attore in un'intervista al Daili Mail, spiegando di aver preso questa decisione seguendo un percorso già tracciato da Paul Newman che, dopo aver raggiunto una determinata età, ha scelto di non dare più baci cinematografici e lasciare spazio ai più giovani. Sono numerose le scene romantiche che Clooney ha girato nel corso della sua carriera, alcune delle quali diventate iconiche. Altrettante le partner con cui ha condiviso questi momenti, come Julia Roberts in Ticket To Paradise o Michelle Pfeiffer in Un giorno per caso.

La decisione di Clooney ha a che fare anche con l'età che avanza e con una conversazione avuta con la moglie Amal quando ha compiuto 60 anni. "Le ho detto "senti, posso ancora giocare a basket coi ragazzi, gioco con gente di 25 anni, ce la faccio, lo reggo, sono in forma. Ma tra 25 anni ne avrò 85. Non importa quante barrette mangi, il numero è quello", ha raccontato. Agli esordi della sua carriera, il noto attore era anche stato criticato per il suo "approccio al bacio" dal regista, come aveva raccontato in un'intervista del 2022: "Lui mi fa "no, non così". E io "ma questa è la mia mossa! Faccio così nella vita reale!".

Quanto al tempo che passa e all'immagine di "sex symbol" che lo ha accompagnato per anni, Clooney aveva spiegato la sua posizione ospite di 60 Minutes: "Ho 63 anni. Non sto cercando di competere con dei protagonisti di 25 anni. Non è il mio lavoro. Non faccio più film romantici".