Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa sono morti di hantavirus: oggi l’infezione spaventa il mondo

A seguito della recente epidemia di hantavirus, ripercorriamo la tragedia che ha portato via l’attore e sua moglie, trovati morti nella loro causa a seguito proprio dell’infezione che oggi sta spaventando il mondo.

La notizia più recente è che di una paziente asintomatica a Firenze, messa in quarantena fino al prossimo 8 giugno. L'hantavirus, insomma, è tra noi e questa infezione ci ricorda la vicenda accaduta poco più di un anno fa a Gene Hackman e a sua moglie, Betsy Arakawa, morti proprio per questo rarissimo virus che ora si sta trasformando in epidemia mondiale.

Le ipotesi di morte poi la scoperta delle cause

Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa erano stati trovati morti alla fine di febbraio nella loro villa a Santa Fe e per giorni si erano fatte strada diverse ipotesi sulle cause della loro morte. Le ipotesi sono state le più improbabili. Si era parlato di fughe di gas, di attacchi esterni. C'era stata addirittura la possibilità che ci potesse essere un mistero legato all'eredità dell'attore. Poi, il 7 marzo fu confermato che Hackman era morto il 17 febbraio per problemi cardiaci mentre Arakawa è stata appunto trovata positiva a un'infezione da hantavirus. La donna, secondo le analisi, è morta prima di Hackman ed è per questo motivo che lui, essendo affetto da una grave forma di demenza, sarebbe morto in seguito alle mancate cure. Tra le ipotesi, il fatto che Hackman non si sia mai accorto di nulla.

L'hantavirus oggi

L'attenzione sull'hantavirus oggi è massima. A Tenerife decine di contagiati evacuati da una nave da crociera. In Italia è in terapia intensiva una cittadina francese risultata positiva asintomatica, a Firenze. A Torre del Greco c'è un 24enne che ha avuto un possibile contatto con una donna che presentava infezione, successivamente deceduta, a cui è stato prescritto obbligo fiduciario di isolamento in casa. Anche la politica italiana inizia a muoversi invocando prontezza in lotta alla possibile emergenza sanitaria in arrivo. Di diverso avviso, invece, è il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha spiegato che l'hantavirus "è molto difficile che si diffonda" perché "ce l'abbiamo in circolazione da molto tempo".