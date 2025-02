Gaffe di Barbara D’Urso su Sanremo: ricorda Elio e le Storie Tese, ma mostra un video di Valentina Persia

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Barbara D'Urso si prepara al Festival di Sanremo. Anche se non parteciperà in questa edizione e da diverso tempo è lontana dalla tv, la conduttrice ha voluto pubblicare un video che racconta tre momenti iconici nella storia della kermesse. Nel farlo ha però commesso una gaffe che riguarda Elio e le Storie Tese con il brano La Terra dei Cachi.

Barbara D'Urso ricorda alcuni momenti iconici di Sanremo

Sul suo profilo Instagram, anche Barbara D'Urso si sta preparando al Festival di Sanremo 2025, che inizierà martedì 11 febbraio. La conduttrice ha infatti pubblicato un video che ricorda 3 momenti iconici nella storia della kermesse. Il primo che sceglie di citare risale al 1984, quando i Queen e Freddie Mercuri furono super ospiti sul palco dell'Ariston. "Gli dissero ‘qua si canta in playback', così lui alzò il microfono in aria", ha ricordato. Il terzo momento risale invece al 1997, quando Piero Chiambretti si presentò sul palco vestito da angelo, sospeso in aria con tanto di ali. Era l'anno del ‘trio storico' insieme a Mike Bongiorno e Valeria Marini, nonché l'anno della storica vittoria dei Jalisse con Fiumi di parole.

La gaffe di Barbara D'Urso su Elio e le Storie tese

Ricordando il secondo momento iconico nella storia del Festival, D'Urso ha commesso una gaffe. La scelta è ricaduta sull' esibizione di Elio e le Storie Tese nel 1996, quando si presentarono sul palco dell'Ariston vestiti da alieni per cantare La terra dei cachi. Tutto regolare, se non fosse che la conduttrice nel video una ‘imitazione' dell'esibizione e non uno spezzone dell'originale. Le immagini scelte fanno infatti riferimento alla performance di Valentina Persia a Tale e Quale Show dello scorso anno, quando interpretò alla perfezione il gruppo e il brano in questione.