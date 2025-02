video suggerito

Brenda Lodigiani a Ema Stokholma: "Fai tutti i programmi tu" e Barbarossa: "Me l'hanno imposta i poteri forti" Frecciate tanto per ridere (oppure no?) tra Ema Stokholma e Brenda Lodigiani in diretta su Rai Radio2: "Brenda la potete sentire oggi dalle 12 alle 13.30". E la replica: "È l'unico programma che tu non fai, passa a trovarci ti prego". Barbarossa scherza: "Brenda, volevo te. Ema me l'hanno imposta i poteri forti".

È cominciato il Festival di Sanremo col suo circo, coi suoi frizzi e coi suoi lazzi. Sul pezzo c'è tutta la banda del Social Club di Radio2 con Luca Barbarossa in collegamento da studio ed Ema Stokholma e Saverio Raimondo in diretta proprio da Sanremo. L'impostazione del Social Club, pertanto, è tutto declinata in ragione della kermesse con spunti dedicati al passato e al presente della competizione. C'è stato un momento divertentissimo con Brenda Lodigiani, anche lei nella squadra di Radio2, che intervenuta per un saluto.

La frecciata di Brenda Lodigiani

Quando Ema Stokholma la presenta, annuncia quello che sarà il programma successivo: "Brenda la potete sentire oggi dalle 12 alle 13.30 insieme a Tomaso Labate". La cabarettista punge la Stokholma, super presente nel palinsesto di Rai Radio2: "È l'unico programma che tu non fai, passa a trovarci ti prego". L'occasione è ghiottissima per Luca Barbarossa di prendere in giro la sua storica collega: "Brenda, tu lo sai che io volevo te al Social Club! Ema, purtroppo, me l'hanno imposta i poteri forti". È sempre colpa dei poteri forti, ma Ema Stokholma ha la battuta pronta: "La verità è che costo molto meno".

Il palinsesto di Rai Radio2 per Sanremo

Il palinsesto di Rai Radio2 per Sanremo è in effetti stravolto, considerato che Rai Radio2 è la radio ufficiale del Festival. Il Social Club, poi Non è un Paese per Giovani , Prendila Così, Sanremo è Sempre più Blues, 5 in condotta, Caterpillar, Aspettando Sanremo e la cronaca in diretta del Festival: tutti programmi che vanno in onda appunto dalla città dei fiori. La squadra è quella di sempre: Luca Barbarossa, Ema Stokholma, Saverio Raimondo, Giulia Vecchio, Carlo Amleto, Tommaso Labate, Brenda Lodigiani, Diletta Parlangeli, Serena Bortone, Massimo Cirri, Sara Zambotti, Paolo Labati, Giulia Nannini, Max Cervelli e, last but not least, Gino Castaldo.