video suggerito

Furto in casa di Tom Hanks e Rita Wilson, ladri nella villa da 26 milioni dollari Disavventura per la coppia, dei ladri si sono intrufolati nella dependance della loro abitazione, prima che scattasse l’allarme. Hanks e Wilson non erano in casa al momento del furto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Svaligiare, per puro caso, l'abitazione di Tom Hanks e Rita Wilson. È quanto sarebbe successo ai ladri che alcune settimane fa si sono intrufolati nella dependance adiacente alla proprietà dell'attore hollywoodiano e Rita Wilson, l'attrice americana sposata dal 1988 con l'attore premio Oscar. Una banda di ladri si è intrufolata nell'abitazione dal valora di 26 milioni di dollari circa infrangendo vetro e approfittando dei pochi minuti che l'allarme ha lasciato loro per prendere il possibile ed allontanarsi.

Il furto avvenuto alcune settimane fa

A dare la notizia è TMZ, che ha appreso il tutto dalle informazioni fornite dalla polizia di Los Angeles, raccontando della razzia effettuata dai ladri nella piccola casa che sorge nei pressi dell'abitazione principale dove vive la coppia, all'interno di un'area di 14mila metri metri quadrati, su una collina di Pacific Palisades, con affaccio direttamente sul Pacifico.

Non solo Tom Hanks, i furti nella San Ferdinando Valley

Stando a quanto riportato da TMZ, sarebbero bastati pochissimi minuti ai malviventi che, a quanto pare, non sapevano di trovarsi all'interno dell'abitazione di proprietà di Hanks e Rita Wilson. Il furto, infatti, farebbe parte di una serie di colpi da mettere a segno nella zona della San Fernando Valley, avvenuti proprio nelle scorse settimane.

Tom Hanks e Rita Wilson non si trovavano all'interno dell'abitazione quando è accaduto il tutto, proprio per questo motivo avrebbe avuto una funzione cruciale l'allarme, scattato subito dopo l'infrazione. TMZ non segnala dettagli aggiuntivi rispetto ad oggetti di particolare valore rubati nel corso della rapina in casa, il che è probabilmente dovuto al pronto intervento delle forze dell'ordine, una volta scattato l'allarme nella dependance, cosa che ha impedito ai ladri, evidentemente, di accedere anche all'abitazione principale dove vivono i due attori.