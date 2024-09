video suggerito

Funerali Luca Salvadori, il dolore della fidanzata: "Ce l'hai fatta a farmi arrabbiare, sento un vuoto" L'intenso e straziante messaggio di Veronica Culcasi, fidanzata di Luca Salvadori. Il pilota è morto a seguito di un incidente in gara.

A cura di Daniela Seclì

I funerali di Luca Salvadori si sono tenuti mercoledì 25 settembre alle ore 14:30 presso la Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano. Il pilota è morto a soli 32 anni a seguito di un incidente avvenuto in gara in Germania. Dopo le esequie, la fidanzata Veronica Culcasi ha pubblicato su Instagram un intenso quanto straziante ricordo del pilota.

Veronica Culcasi e l'intenso addio a Luca Salvadori

Luca Salvadori e Veronica Culcasi stavano insieme da qualche mese: "Mi chiedo continuamente dove tu sia, sai?", ha esordito la donna su Instagram. E ha rimarcato come solo adesso si sia resa conto che in tantissimi sapevano quanto il pilota fosse una persona buona:

In questi mesi mai una litigata, ho capito solo ora che lo sanno tutti che sei troppo buono. Finalmente però un po’ ce l’hai fatta a farmi arrabbiare, a farmi sentire quel vuoto che a tutti i costi hai voluto colmare, senza nemmeno saperlo.

La storia d'amore di Luca Salvadori e Veronica Culcasi

Veronica Culcasi, nel post su Instagram, ha parlato della loro storia d'amore: "Da subito hai sgomitato e ti sei preso il tuo spazio nella mia vita, con quella determinazione che ho constatato solo nel tempo ti contraddistingue in ogni ambito. Il tuo bello è che lo fai amorevolmente, come un veleno dolce, che uccide lentamente. Mi hai fatta fuori. Ora che non ci sei, qui con me, sono tornata a non dormire la notte. Come dici tu però – e chi l’avrebbe mai pensato che fossi così saggio-, l’unica cosa che possediamo in questa vita sono momenti nel tempo". Quindi ha ammesso quanto sia stato doloroso assistere ai funerali:

Oggi sarà probabilmente uno dei giorni più difficili della mia vita, ma nonostante il vuoto che lasci, è più grande la gratitudine di aver condiviso questi momenti insieme, autentici, intimi, unici, così preziosi da non voler essere nemmeno condivisi sui social, nemmeno da “uno popolare” come te. Quindi grazie Amore, per questi momenti, resteranno nostri per sempre. È stato davvero speciale.