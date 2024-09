Aurora Ramazzotti pubblica l’ultima chat con Luca Salvadori: “Ogni abbraccio potrebbe essere l’ultimo”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Aurora Ramazzotti conosceva Luca Salvadori e in queste ore non si dà pace per la sua scomparsa. Il pilota e influencer è morto in un incidente, in Germania, mentre partecipava alle qualifiche della tappa finale dell'International Road Racing Championship. Ha lasciato un profondo vuoto nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano e non: dopo gli addii di Jovanotti, Amadeus, dei Pooh, arriva anche quello della figlia di Michelle Hunziker che ha condiviso l'ultimo scambio di messaggi in direct con Salvadori.

Le parole di Aurora Ramazzotti per Luca Salvadori

Nella story condivisa poche ore fa, Aurora Ramazzotti ha mostrato l'ultima volta in cui ha parlato – in chat – con Luca Salvadori. Nei messaggi lo invitava a incontrare il figlio, Cesare, e lui rispondeva: "Mi sembra che ci siamo visti ieri, e non era ancora nato. Incredibile come ca**o passa il tempo. Bisoggna organizzare". È seguito il commento della figlia di Michelle Hunziker che ha scritto: "C'è tempo, la più grande bugia che ci abbiano mai detto. Non c'è tempo, fallo ora. Ogni abbraccio potrebbe essere l'ultimo. Ciao Luke, ancora non ci posso credere".

La morte di Luca Salvadori

È morto due giorni fa Luca Salvadori, mentre partecipava alle qualifiche della tappa finale dell'International Road Racing Championship. Alla fine del primo giro, il pilota tedesco Didier Grams è caduto in una curva innescando l'incidente che ha travolto l'italiano. Salvadori è stato subito trasportato in ospedale con gravi ferite che si sono poi rivelate letali. Il giovane 32enne è il figlio di Maurizio Salvadori, fondatore di Trident che oltre ad essere una scuderia attiva in Formula 2 e 3, è una delle agenzie più famose specializzate nell'organizzazione di concerti e eventi musicali a cui fanno capo artisti di successo come Jovanotti, Gianni Morandi, Baby Gang.