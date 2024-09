Morte di Luca Salvadori, Jovanotti: “L’ho visto nascere, suo padre organizza i miei concerti”

video suggerito

La morte del pilota Luca Salvadori, coinvolto in un incidente durante una gara, ha sconvolto anche il mondo della musica. Il giovane, infatti, scomparso durante una gara del campionato internazionale di Road Racing a Frohburg in Germania è figlio di Maurizio Salvadori, fondatore di Trident, che oltre a essere una scuderia attiva in Formula 2, Formula 3 e Formula Regional, è anche una delle principali agenzie specializzate in organizzazione concerti ed eventi musicali. A lei, infatti, fanno capo artisti come Jovanotti, Gianni Morandi, Baby Gang e proprio questi hanno voluto stringersi attorno ai genitori del pilota 32enne.

Il cordoglio di Jovanotti

Jovanotti ha voluto ricordarlo con un post sulla sua pagina Instagram: "Luca era un grande pilota e un ragazzo d’oro, l’ho visto nascere, il suo babbo @realsalvadori Maurizio organizza i miei concerti dal 1988 e siamo molto legati. Ricordo Luca bambino che voleva correre prima ancora di stare dritto su una moto. In questi suoi 32 anni che si sono interrotti ieri sulla pista di Lipsia ogni volta che ci siamo visti abbiamo parlato di moto, di corse, di questa passione che lo guidava e che era diventata la sua vita, il suo lavoro, la sua bella e pericolosa ossessione. Aveva sempre il sorriso, una gentilezza e una grazia che mi riempiva il cuore. In pista era un generoso, amatissimo da tutti e rispettato, e negli anni era diventato un esperto tra i più competenti, per i giovani piloti un vero maestro. Ci mancherai. Ti abbiamo voluto molto bene io e le mie ragazze".

Il messaggio di Morandi, Amadeus e Pooh

Nei commenti hanno voluto ricordarlo anche artisti come Morandi e Amadeus. Il cantante di Monghidoro, anch'egli nella scuderia Triden ha commentato il post di Jovanotti scrivendo "Che dolore per i genitori! Niente li può consolare…", così come Amadeus che ha scritto: "Un dolore infinito". Anche la Trident aveva diramato un comunicato di vicinanza alla famiglia Salvadori: "Trident si stringe a Monica Allegranzi e Maurizio Salvadori nel comunicare con dolore la scomparsa del figlio Luca Salvadori, coinvolto ieri in un incidente mortale durante una gara dell'IRRC in Germania. Ci ha lasciati inseguendo la sua passione. Trident tutta è vicina alla famiglia e agli affetti di Luca".

Anche i Pooh hanno voluto ricordare il pilota e mostrare vicinanza alla famiglia: "Ci stringiamo a Maurizio Salvadori, caro amico e nostro primo manager, in un momento terribile come è quello della perdita di un figlio" hanno scritto sui social i Pooh. "Un figlio – hanno aggiunto – è un dono benedetto e tutti noi, da genitori, non possiamo che stringerci a Maurizio, in silenzio, con rispetto per il dolore, per questa tragedia che ha spento il sorriso di un ragazzo meraviglioso ed entusiasta della vita".

L'incidente di Luca Salvadori

Salvadori, come si legge nel comunicato di Trident "si è spento questa notte in ospedale a seguito delle ferite riportate durante l’incidente motociclistico avvenuto ieri, sabato 14 settembre, sul tracciato stradale di Frohburg durante le qualifiche della tappa finale dell’IRRC (International Road Racing Championship)". Luca Salvadori, che oltre a essere un pilota era anche un famoso youtuber, con un canale da mezzo milione di abbonati in cui parlava proprio di moto, era partito in pole position quando uno dei piloti tedeschi è caduto in una curva coinvolgendolo nell'incidente. Il pilota è morto poco dopo in ospedale.