Alba Parietti: "Al telefono durante il Corteo? Giorno doloroso, ero disperata per la morte di Luca Salvadori" Criticata per essere stata fotografata mentre parlava al cellulare durante la partecipazione al Coreo della Disfida, Alba Parietti si difende: "Al telefono un minuto in una giornata dolorosissima. Imbarazzante debba raccontare il mio dolore per la morte di Luca Salvadori".

A cura di Stefania Rocco

Criticata per essere stata fotografata mentre parlava al cellulare durante la partecipazione al Corteo della Disfida, Alba Parietti si difende. Quella foto che ha scatenato un caso politico è stata scattata a poche ore dalla morte di Luca Salvadori, il pilota figlio di Maurizio Salvadori, ex compagno di Parietti e oggi suo amico. “Non credevo fosse così grave fare una telefonata di pochi minuti e ho già chiesto scusa. Il corteo dura quattro ore, si tratta di 8 km da percorrere a piedi. Ho sorriso a tutti, ho abbracciato persone, ho cercato di accontentare il pubblico che era entusiasta. In un momento di pausa ho fatto una telefonata, in una giornata per me dolorosissima. È imbarazzante che io debba giustificarmi e raccontare il mio dolore”, dichiara la showgirl al Corriere della Sera, raccontando in che contesto è avventura la telefonata in questione.

Sulla restituzione del cachet: “Lo faccio se i politici sono disposti a fare altrettanto”

“Lo posso anche restituire a patto che tutti i politici che usano un minuto il cellulare durante le loro funzioni pubbliche restituiscano lo stipendio”, propone Parietti in risposta a chi aveva addirittura utilizzato la foto in cui compariva al telefono per contestare il fatto che fosse stata pagata e chiedere alla showgirl di restituire il cachet ricevuto, “Ormai la politica è diventata una barzelletta. L’unico scopo è denigrare l’avversario. Una vergogna. Tanti anni fai rifiutai 9 miliardi di lire da Berlusconi per essere libera politicamente, oggi ufficialmente per me la politica non esiste più, i partiti neppure. Esistono solo le persone per bene”.

Alba Parietti: “Legata a Maurizio Salvadori, conoscevo Luca fin da bambino”

Parietti è stata legata a Maurizio Salvadori, manager musicale e padre di Luca, da un rapporto sentimentale trasformatosi in una grande amicizia. Per questo la notizia della scomparsa prematura del pilota 31enne l’ha tanto profondamente colpita: “Avrei voluto solo stare chiusa in camera a piangere. Sono molto legata a Maurizio da una grande amicizia e Luca l’ho conosciuto bambino, un ragazzo meraviglioso e solare. Tutti noi amici siamo disperati, era il figlio un po’ di tutti, perché il papà lo portava ovunque”.