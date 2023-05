Franz Di Cioccio sulla figlia Elena: “Ha scritto delle cose al limite, ha un conflitto con sé stessa” Franz Di Cioccio, leader della Pfm, durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo disco, parla del libro “Cattivo sangue”, scritto dalla figlia Elena. Secondo l’artista, nel libro sono scritte cose che superano il limite: “Non stanno né in cielo, né in terra”.

A cura di Ilaria Costabile

Franz Di Cioccio, leader e batterista della Pfm, ha commentato durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo disco, quanto scritto dalla figlia Elena nel suo libro, Cattivo sangue, pubblicato poco meno di due mesi fa e nel quale ha rivelato alcuni momenti del suo vissuto, insieme alla sua sieropositività scoperta 21 anni fa. L'artista, non sembra condividere quanto è scritto nel memoir e non nasconde le sue perplessità in merito al racconto della Di Cioccio che, d'altra parte, aveva dichiarato di al Corriere di non avere alcun rapporto con suo padre.

La risposta di Franz Di Cioccio

"Certo che l’ho letto. Cioè, ci ho dato un’occhiata, ma non sono interessato" è la prima risposta alla domanda sulla lettura del libro Cattivo sangue, dopo la quale Fran Di Cioccio argomenta il perché di questo disinteressamento e spiega:

Non posso rispondere perché non ho niente da dire. Elena ha una sua vita personale condotta a modo suo. Evidentemente con questo libro voleva diventare famosa. Se continuerà a raccontare faccia lei, ma deve capire che deve rendere conto alle persone, non a me, ma ha detto cose che non stanno né in cielo né in terra

Il batterista della Pfm continua dicendo: "Elena ha un rapporto conflittuale con se stessa" e in merito alle parole che la figlia avrebbe usato nel suo memoir, raccontando dei periodi particolarmente bui della sua vita, che descrive segnata da abusi e lutti, aggiunge: "Io non ho niente da perdonarle, ma per me ha scritto cose al limite, ha sbagliato. Sapete che persona sono, io non lascio mai le mie figlie per strada".

Le parole della figlia Cinzia

Intanto, presente alla conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto musicale di Franz Di Cioccio, c'è la sua primogenita Cinzia, che supporta il padre nella sua versione dei fatti e dichiara: "Mi sento fortunata e privilegiata per i genitori che ho avuto. Ognuno vive l’infanzia e i genitori dal suo punto di vista, con un suo percorso, e sono esperienze personali. Io non sono certo stata una bambina traumatizzata".