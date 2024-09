video suggerito

Francesco De Gregori rompe il silenzio sulla morte della moglie Chicca: “La sento ancora presente” A poco più di un anno dalla scomparsa, Francesco De Gregori ricorda la moglie Alassandra “Chicca” Gobbi. Fino ad ora, l’artista non era ancora riuscito a parlare del suo lutto: “Il nostro era un rapporto spirituale, intellettuale, fisico. Il ricordo mi aiuta a superare il dolore lancinante”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Sposati dal 1978 ma innamorati già dai tempi del liceo, Francesco De Gregori e sua moglie Alessandra Gobbi (o "Chicca", come ama chiamarla lui) sono stati l'emblema del vero amore. Il loro, come spiega il cantautore, non era solo un rapporto sostanziale, ma anche "spirituale, intellettuale, fisico". Proprio per questo, la sua perdita è stata un duro colpo da incassare. Da quel terribile 21 luglio del 2023, quando la donna è scomparsa a 71 anni a causa di un male incurabile, l'artista non era ancora riuscito a parlare del suo lutto. Almeno fino a questo momento. In un'intervista al Corriere ora rompe il silenzio su quello che per lui è stato un dolore "lancinante": "Oggi come oggi la sento comunque presente nella mia vita. È presente nel ricordo, è presente in tutto quello che abbiamo fatto insieme e questo ricordarla mi aiuta a superare la parte lancinante del dolore", ha detto.

Il dolore per la scomparsa della moglie

Per Francesco De Gregori, parlare del dolore non è mai stato un taboo, come testimoniato i brani in cui parla della sofferenza che deriva, ad esempio, dalla fine di un amore: "Parlare vuol dire aver elaborato, perché quando il malessere è ancora presente non riesco a farlo […] Il dolore, la sofferenza, il patimento sono sicuramente carburante di un certo tipo di creatività, però non a botta calda", ha raccontato. Al momento, però, l'artista si sente ancora troppo coinvolto dalla perdita di Chicca:

Mia moglie è stata una presenza continua per 50 anni. Siamo stati padre e madre, sorella e fratello, madre e figlio, amanti, sposi, quindi si può ben capire quanto possa essere grande per me il senso di perdita. Il nostro era un rapporto sostanziale, spirituale, intellettuale, fisico. Sennò non saremmo durati mezzo secolo insieme. Oggi come oggi la sento comunque presente nella mia vita. È presente nel ricordo, è presente in tutto quello che abbiamo fatto insieme e questo ricordarla mi aiuta a superare la parte lancinante del dolore.

Francesco De Gregori e sua moglie Alessandra Gobbi nel 2018 al Roma Film Fest

La storia d'amore tra Francesco De Gregori e Alessandra "Chicca" Gobbi

Francesco De Gregori e Alessandra Gobbi si sono sposati il 10 marzo del 1978 alla presenza di Walter Veltroni testimone di nozze, ma il loro amore affonda le radici nei tempi del liceo. Dal loro matrimonio sono nati due gemelli, Marco e Federico. Insieme gestivano una piccola azienda agricola a Sant’Angelo di Spello, in provincia di Perugia, dove producevano un pregiato olio d’oliva che ha ottenuto riconoscimenti. Il cantautore e la moglie erano una coppia anche dal punto di vista artistico: tra le loro esibizioni più memorabili, c’è il duetto in omaggio a Pino Daniele sulle note di ‘Anima e Core’, sul palco dello stadio San Paolo nel 2018.