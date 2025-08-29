Federica Panicucci a 57 anni: “Mi guardo allo specchio e ringrazio per quello che sono”

Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5, non teme il trascorrere del tempo. E, a giudicare dalle foto condivise sui social, ha tutti i motivi per essere orgogliosa della sua forma fisica. “Non mi rendo conto di avere l’età che ho”, ha confidato la presentatrice, spiegando di sentirsi in armonia con se stessa e con il proprio corpo.

Federica Panicucci non teme lo scorrere del tempo né gli effetti, alcuni inevitabili, che potrebbe lasciare sul suo corpo. Intervistata dal settimanale Gente, la conduttrice di Mattino Cinque e Mattino Quattro ha confidato di sentirsi pienamente soddisfatta del proprio aspetto. E come darle torto? A 57 anni, Panicucci sfoggia una forma invidiabile che non esita a celebrare anche attraverso i social, dove condivide scatti che raccontano non solo la sua eleganza, ma anche l’impegno e la costanza con cui ha costruito il proprio benessere. Le immagini chiariscono il motivo per cui la presentatrice si dichiari tanto orgogliosa dei risultati mantenuti fino a oggi.

“Non mi turba una candelina in più o in meno”, ha raccontato a Gente, “sinceramente non mi rendo conto di avere l’età che ho, non vivo male il tempo che scorre e, se mi guardo allo specchio, ringrazio per quello che sono”. Un approccio positivo che racconta la serenità di una donna che, con il passare degli anni, ha imparato ad accettarsi e a valorizzarsi.

Come fa Federica Panicucci a mantenersi in forma

Alla base di questo equilibrio c’è uno stile di vita costruito con impegno e disciplina. Federica segue un’alimentazione controllata, senza eccessi ma senza rinunce drastiche, e dedica tempo al movimento. Le lunghe passeggiate, unite a un allenamento leggero che pratica a casa, le permettono di mantenere un fisico giovane e una mente libera.

L’amore con Marco Bacini

Accanto a lei, da nove anni, c’è Marco Bacini. La loro relazione procede a gonfie vele, nonostante negli ultimi tempi si siano rincorse voci di crisi prontamente smentite dalla coppia. Federica e Marco appaiono più uniti che mai e continuano a condividere passioni e avventure. Quest’estate, come ormai tradizione, hanno trascorso un periodo alle Maldive, meta che la conduttrice ama particolarmente. Quel periodo di relax era seguito a un emozionante safari in Africa. Prima ancora, si erano concessi una lunga parentesi a Forte dei Marmi, altro luogo del cuore per Panicucci.