Fan si tatua la firma di Ilary Blasi sul braccio: “L’avevo promesso”, la reazione della conduttrice “Sei pazzo”: così Ilary Blasi ha bonariamente rimproverato un fan che le aveva promesso si sarebbe tatuato il suo autografo. La conduttrice dell’Isola dei famosi ha dedicato una Instagram story al giovane Davide, già amministratore di una sua pagina fan.

A cura di Stefania Rocco

Si chiama Davide Quaranta il fan di Ilary Blasi che ha deciso di farsi tatuare l’autografo della conduttrice sul braccio. È accaduto qualche ora fa: Davide, ammiratore di lunga data della conduttrice dell’Isola dei famosi, ha mostrato tra le sue Instagram story il tatuaggio realizzato in onore di Ilary. “L’ho detto e l’ho fatto”, ha scritto taggandola. Un gesto talmente clamoroso da non passare inosservato, tanto che Ilary ha ripostato la storia sul suo profilo, curandosi però di ammonire Davide. “Sei pazzo”, gli ha scritto.

L’incontro con Ilary Blasi il 9 maggio

Davide aveva già manifestato apertamente la sua passione per Ilary Blasi con un post pubblicato il 9 maggio scorso. Ospite nello studio dell’isola dei famosi, probabilmente per assistere alla puntata seduto tra il pubblico, aveva chiesto e ottenuto una foto con la conduttrice, poi postata su Instagram. “Quell’attimo in cui gli occhi sostituiscono le labbra ed esprimono ciò che non riesci a pronunciare”, ha scritto nella didascalia dell’immagine che li vede posare insieme. Con ogni probabilità, proprio in quell’occasione Ilary ha firmato l’autografo che successivamente Davide si è fatto tatuare. Blasi è a conoscenza della passione di Davide nei suoi confronti, tanto da avere deciso di seguire il suo profilo Instagram. Il giovane è anche amministratore di una pagina fan dedicata alla presentatrice (pagina che, curiosamente, conta tra i suoi followers anche Gemma Galgani).

Ilary Blasi all’Isola dei famosi

Ilary Blasi, per il terzo anno consecutivo, è alla conduzione dell’Isola dei famosi, reality show che Mediaset ha affidato ad Alessia Marcuzzi fino al 2019 per poi trasferire le redini alla ex moglie di Francesco Totti. Ad affiancarla in studio nel ruolo di opinionisti ci sono Vladimir Luxuria – riconfermata dopo l’ottima prova dello scorso anno – e la new entry Enrico Papi, arrivato in sostituzione di Nicola Savino. L’inviato dall’Honduras è Alvin.