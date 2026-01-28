Ezio Greggio: “Se Nuzzi avesse un incidente migliorerebbe”, lui risponde: “La satira è esempio di libertà”

Durante la prima puntata di Striscia la Notizia, Ezio Greggio ha fatto una battuta su Gianluigi Nuzzi. Il giornalista, a distanza di alcuni giorni, ha risposto sostenendo l’importanza della satira in un paese libero.

Striscia la Notizia è tornata su Canale 5, in una collocazione diversa dal solito access prime time, conquistando la prima serata con ben cinque appuntamenti. Durante la prima puntata, lo scorso 22 gennaio, una battuta di Ezio Greggio non è passata inosservata, dal momento che soggetto dello scambio con Iacchetti è stato un altro volto noto di Mediaset, ovvero Gianluigi Nuzzi, che a distanza di qualche giorno ha anche replicato.

La battuta di Ezio Greggio

Durante la prima puntata del tg satirico, la criminologa Roberta Bruzzone ha inaugurato una rubrica, dal titolo Striscia Criminale, lasciando lo studio a cavallo di una moto. Subito è intervenuto Enzo Iacchetti, che ha commentato: "Ha preso in pieno Nuzzi! Gli avrà provocato una frattura di Quarto Grado". Il suo sodale, Ezio Greggio, non ha esitato a fare una controbattuta:"Bisogna dire che se finisce in un incidente, sotto una moto, Nuzzi può solo che migliorare! Mica peggiora". È chiaro che il conduttore abbia scherzato, seppur in maniera non propriamente leggera, tanto da suscitare anche un po' di battage sui social.

La risposta di Gianluigi Nuzzi

A distanza di qualche giorno è poi arrivata la risposta di Gianluigi Nuzzi che durante la messa in onda del suo programma pomeridiano, Dentro la Notizia, si è ritagliato un piccolo spazio per rispondere nel merito della questione. Il giornalista sostiene l'importanza della satira, da intendersi anche come esempio di libertà e, poi, fa una precisazione relativa al suo aspetto:

