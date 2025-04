video suggerito

Ex Amici, le cade un gatto nero in testa dal terzo piano, un proiettile vivente: trauma cranico e ricovero Zita Fusco colpita da un gatto nero caduto dal terzo piano: “Me lo sono trovata addosso”. L’ex allieva di Amici finisce in ospedale con trauma cranico dopo l’incredibile incidente a Milano. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

59 CONDIVISIONI condividi chiudi

Piovono gatti neri. Non è una variante della nota superstizione né tantomeno un riadattamento del fortunatissimo franchise d'animazione della Sony, ma l'assurda notizia di cronaca che apprendiamo dalle pagine del Piccolo di Trieste e che riguarda una ex allieva di Amici. Parliamo di Zita Fusco, attrice e conduttrice triestina, che ha vissuto un'esperienza che definire surreale è poco.

L'impatto inaspettato: "Come un mattone caduto dall'alto"

Una normale giornata a Milano, una coda davanti a una rinomata pasticceria, e poi… l'impensabile. Ma cosa è successo esattamente? E come ha fatto un felino di 7 chili a trasformarsi in un "proiettile" vivente? "Un dolore forte, mi sono mancate le forze, non ci vedevo bene", ha raccontato la Fusco al quotidiano "Il Piccolo", descrivendo gli attimi di puro terrore vissuti prima di realizzare cosa le fosse piombato addosso. Il marito, testimone impotente dell'accaduto, ha descritto il rumore dell'impatto "come un mattone caduto giù" – un'analogia che rende bene l'idea della violenza del colpo ricevuto dalla donna.

La scoperta: "Ho visto il pelo nero e ho capito tutto"

Superato il momento di stordimento iniziale, la verità si è manifestata in tutta la sua assurdità: "Me lo sono trovata addosso, ho visto il pelo nero, ho capito quindi che si trattava di un gatto caduto dall'alto". Un gatto nero di ben sette chili le era piombato sulla testa dopo un volo di tre piani. Un evento talmente improbabile da sembrare la trama di un film comico, eppure drammaticamente reale per l'attrice.

Soccorsi immediati e un insolito bilancio medico

Per fortuna, un medico presente sul posto ha prestato i primi soccorsi, seguiti dall'arrivo dell'ambulanza. La Fusco ha trascorso un'intera giornata in osservazione per escludere danni più gravi, in particolare al collo. Il bilancio finale? Un trauma cranico e tre giorni di prognosi. "Poteva andarmi decisamente peggio", ha commentato l'attrice con un certo sollievo. "Se il gatto avesse avuto le unghie fuori mi avrebbe causato graffi e altre conseguenze che si sarebbero aggiunte al colpo, pesante".

Che fine ha fatto il gatto?

E il gatto? C'è chi potrebbe pensare che un impatto del genere sarebbe fatale per un felino, ma – colpo di scena! – il felino protagonista di questa incredibile vicenda è sopravvissuto all'impatto. La padrona è immediatamente intervenuta per riportarlo a casa, probabilmente altrettanto sorpresa dell'accaduto quanto la malcapitata attrice. Come ha fatto il gatto a cadere? A questa domanda, purtroppo, non c'è risposta. Zita Fusco può ora raccontare un aneddoto che pochi possono vantare: "Mai avrei pensato di finire in ospedale per una cosa di questo tipo".